Segunda lista de acceso a la Universidad de Oviedo: solo un grado se mantiene por encima del 13

La Universidad de Oviedo ha publicado las segundas notas de corte para el acceso a sus grados, después de que los estudiantes que habían obtenido plaza en la primera adjudicación cumplimentaran o no sus matrículas. Así, como suele ser habitual, en este segundo listado bajan ligeramente las notas, que siguen siendo provisionales, ya que a medida que queden plazas libres se irán cubriendo con estudiantes en lista de espera.

En la segunda lista hay algunos cambios respecto a la primera. Los estudios de grado con nota de acceso más alta ahora son: doble grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y Ciencia e Ingeniería de Datos, con un 13,286, que ya estaba en primera posición con un 13,364 y que ya es la única oferta que supera el 13. Medicina ha pasado al segundo puesto, con un 12,918, mientras que en la primera lista era la tercera nota, con un 13, 072. El doble grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación/grado en Ciencia e Ingeniería de Datos se queda en tercera posición con un 12,864; le sigue el grado en Odontología, con 12,821; el doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas (12,804), grado en Biotecnología (12,603), grado en Enfermería (12,530), doble grado en Matemáticas y Física, opción B (12,363) y grado en Enfermería – Gijón (12,280).

Cabe destacar, como ya sucedió en la primera lista de acceso, el interés que ha suscitado el nuevo doble grado en Educación Infantil y en Maestro de Educación Primaria (11,558) y el doble grado en Educación Primaria y en Educación Infantil (11,516).

Los estudiantes admitidos deberán formalizar ahora su matrícula entre el 24 y el 28 de julio. Aquellos estudiantes que no formalicen la matrícula dejarán la plaza libre y correrá la lista de adjudicaciones. El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad recuerda la obligación de renovar la solicitud para la lista de espera para aquellos alumnos que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se hayan matriculado de la plaza asignada.

El periodo de reclamaciones estará abierto desde el 24 al 28 de julio; el 30 de julio se publicará la tercera lista de admitidos de la fase A, y el 21 de agosto, la cuarta adjudicación de plazas de la fase A y la primera adjudicación de plazas de las fases B y C.

Las notas de corte de esta segunda adjudicación son provisionales, ya que a medida que queden plazas libres se irán cubriendo con estudiantes en lista de espera.