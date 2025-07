Los dobles grados, las notas de corte más altas de la Universidad de Oviedo: así queda el baremo

Olga Esteban Gijón Jueves, 17 de julio 2025, 11:09 Comenta Compartir

Las universidades que habían publicado sus notas de corte en los últimos días ya habían demostrado que la nueva Prueba de Acceso a la Selectividad no ha supuesto el descenso en las notas de corte que se pudo imaginar en un principio. Y no lo ha hecho por dos cosas. En primer lugar, porque las calificaciones en la PAU han sido prácticamente iguales que el año pasado. Y, en segundo, porque en muchos casos ha aumentado la demanda de acceso a las universidades.

Ahora, la Universidad de Oviedo confirma la situación. Hay descensos, aunque en muchos grados son apenas de una décimas (otros son más significativos). En el análisis de las notas de corte para el curso 2025-2026 en la primera adjudicación (hasta octubre se producen unas cuantas más, en función de las plazas libres que van quedando) permite sacar algunas conclusiones. La primera, que los dobles grados se mantienen como los estudios más 'caros', esto es, con las calificaciones más altas. Que Medicina y otros estudios de la rama sanitaria siguen, año tras año, en los primeros puestos. Y que las notas han sido ajustadas a la baja unas décimas.

El orden de grados se mantiene muy similar al del año pasado en los primeros puestos, con algunas pequeñas variaciones. Esto es: los estudios de grado con nota de acceso más alta son el doble grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y Ciencia e Ingeniería de Datos (13,364), el doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas (13,142), el grado en Medicina (13,072), el grado en Odontología (12,967), el doble grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación y en Ciencia e Ingeniería de Datos (12,864), el grado en Biotecnología (12,790) y el grado de Enfermería en Oviedo (12,594).

El año pasado, el primer lugar lo ocupó el doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas con un 13,500, que este año está en segunda posición con un 13,142. El segundo puesto fue para el doble grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y Ciencia e Ingeniería de Datos con 13,400, y este año ha sido la nota más alta, con 13,364 y por detrás, el doble grado en Matemáticas y Física (13,384 Opción B y 13,245 Opción A). Lo que ha sucedido con este doble grado es quizás de las cuestiones más llamativas: esta vez no aparece en los primeros puestos de este 'ranking' porque no ha llegado al 13.Es más, la Opción A se queda en el 12,273.

En cuanto a Medicina, el paso pasado estuvo en la cuarta posición, con un 13,198, mientras que esta vez está en tercera posición, aunque con una nota ligeramente inferior, un 13,072. Odontología subió hasta el 13,064 y este año se queda ligeramente por debajo del 13, con un 12,967.

Nueva oferta académica

Además, cabe destacar las notas de corte de la nueva oferta académica de la Universidad de Oviedo para el próximo curso. En este caso, el doble grado en Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria alcanza el 11,9, mientras que la otra variable, el de doble grado en Maestro en Educación Primaria y Maestro en Educación Infantil, se sitúa en el 11,764 (La diferencia en ambos dobles grados tiene que ver con cuál de las dos titulaciones individuales predomina más en el plan de estudios en los primeros cursos).

En cuanto a las titulaciones que comienzan ahora su segundo curso de implantación, la primera adjudicación constata que consolidan su demanda entre el estudiantado. En concreto, el grado en Criminología alcanza el 11,83 (el año pasado fue un 12,02), el doble grado en Criminología y Derecho finaliza esta primera adjudicación con un 11,736 (frente el 11,9 anterior) y el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se sitúa en el 11,484 (muy similar al 11,536 de hace un año).

Son, al fin, unas décimas de diferencia, aunque es cierto que para muchos alumnos ese pequeño descenso puede suponer el acceso o no a su primera opción.

Formalizar la matrícula

Los estudiantes admitidos deberán formalizar ahora su matrícula del 17 al 22 de julio. Quien no formalice la matrícula dejará la plaza libre y correrá la lista de adjudicaciones. Se recuerda la obligación de renovar la solicitud para la lista de espera para aquellos estudiantes que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se hayan matriculado de la plaza asignada. El periodo de reclamaciones también estará abierto desde el 17 al 22 de julio. El 24 de julio se publicará la segunda lista de admitidos y el 30 de julio, la tercera adjudicación de plazas.