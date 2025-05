Covadonga Tomé (Luarca, 1970) acaba de ser elegida presidenta de la comisión de investigación parlamentaria sobre Cerredo tras alcanzar un acuerdo in extremis con ... PSOE e IU-Convocatoria con Asturies, que inicialmente se habían opuesto a que la exdiputada de Podemos tomara el control de este órgano. Reconoce que fue una negociación «tensa» en la que se acordó consensuar el funcionamiento de la comisión, pero advierte de que mantendrá su total independencia.

–No gustó en absoluto al Gobierno que apoyara la creación de esta comisión y que la quisiera presidir. Hubo momentos en los que parecía incluso que se ponía en peligro la mayoría de izquierda en la Cámara.

–Hay una cosa que es importante recordar. Esa mayoría no es porque tengamos ningún pacto de legislatura es porque se hablan las cosas y se llegan a acuerdos, y eso va a seguir ocurriendo, sin ningún tipo de duda. Pero habrá cosas que apoyaremos y otras que a lo mejor no. Ya iremos viendo. No es que exista una mayoría parlamentaria inquebrantable.

–Se vivieron momentos muy tensos, especialmente con Xabel Vegas. ¿Han bajado las espadas?

–No puedo bajar las espadas porque yo nunca las levanté. El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies hizo unas declaraciones muy desafortunadas que a mí me pueden molestar más o menos, pero creo que lo importante es que se constituyó la comisión y que debe servir para esclarecer los hechos con transparencia absoluta y con todo el rigor.

–¿Sigue viendo viable que Sumar y Somos vayan en el mismo barco en las próximas elecciones?

–Claro. Al margen de lo que haya pasado con esta comisión de investigación y de lo que tenga que seguir ocurriendo, yo creo que es una obligación y una responsabilidad de las fuerzas de izquierdas. Si alguien siente una invasión de su espacio electoral tendrá que hacer lo que crea que tenga que hacer.

–En el acuerdo para la constitución de la comisión el PSOE se quedó fuera de la mesa. ¿Era un punto innegociable por su parte?

–No. Pero parecía razonable.

–El acuerdo con PSOE e IU recoge que fijarán unos criterios comunes sobre el funcionamiento. ¿En qué consisten?

–Adoptaremos criterios comunes en relación al funcionamiento para que se desarrolle con absoluto rigor. Las fuerzas progresistas buscaremos el consenso para fijar una serie de puntos como el respeto de los tiempos, la duración de las sesiones de trabajo, la periodicidad de las mismas, las medidas para impedir bloqueos por cualquiera de las partes o el plazo para la presentación del dictamen. A todos nos interesa que se haga con máxima agilidad, pero sin que se salte ningún paso y que haya tiempo para hacer las cosas con rigor.

–Ya ha recibido las primeras críticas por parte de algunas fuerzas de la derecha por alcanzar ese acuerdo con la izquierda. ¿Se siente presionada?

–Lo bueno y lo malo de ser independiente es que, ocurra lo que ocurra, vas a recibir críticas. Pero es lo que vamos a seguir siendo en todo el trayecto que tenga esta comisión de investigación.

–Hablaba antes de agilidad. ¿Habrá límites a la hora de proponer comparecientes ?

–Claro. Hay que marcarse unos horizontes temporales. No podemos poner en marcha una comisión y dejar que avance sin ningún tipo de límite.

–Teniendo en cuenta que el nombre de la comisión se refiere a la gestión en materia de minería y no sólo al accidente, ¿cuáles son los límites en cuanto al objeto de la investigación?

–No se trata solamente de hablar de la mina concreta en la que sucedió el accidente sino también de investigar si están ocurriendo cosas similares en otras minas, precisamente para evitar que se repita un siniestro similar. ¿Cuál va a ser el marco temporal? Eso está por decidir. Pero entre todos tenemos que consensuar un límite porque tampoco vamos a repasar ahora la historia de la minería asturiana.

Objeto de la investigación «No se trata sólo de hablar de Cerredo, también de investigar lo que pasa en otras minas»

Conflicto de intereses «Si tiene que ver con el siniestro de Cerredo, también se tratará»

–Hay fuerzas políticas interesadas en que también se aborde en esta comisión los posibles conflictos de intereses de quienes fueron máximos responsables políticos en materia de Industria. ¿Es una cuestión que debe tratarse en esta comisión?

–Si tienen que ver con el siniestro, se tratarán, claro.

–La idea inicial es habilitar el mes de julio pero, ¿cuánto puede prolongarse la comisión?

–Todavía no está calculado. Lo que hemos hecho es mirar otras comisiones de investigación de distintos parlamentos y hay duraciones muy variables, en función de la complejidad, que van desde los 8 a los 14 meses. Habrá que intentar hacer una aproximación basándose en el número de comparecientes y los plazos que nos demos. Estamos redactando nuestra propuesta de trabajo con la idea de presentarla la próxima semana.

–Vox ha sido el más crítico con su nombramiento como presidenta. ¿Teme que se lo ponga difícil?

–El objetivo es suficientemente serio y le debemos a la sociedad utilizar con el máximo rigor esta herramienta democrática. Espero que todos seamos responsables y rigurosos para tratar de que el trabajo sea eficaz y dar imagen de seriedad.

–Adrián Barbón fue el primero en decir que iba a ser un circo.

–Desde la presidencia voy a hacer lo imposible para evitar que lo sea.