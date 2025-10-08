El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Numerosos clientes hacen cola ante una agencia de viajes para poder acceder a una plaza del Imserso. E. C.

Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos

Las agencias de viaje critican lo escaso de las plazas, 17.000 para 175.000 posibles beneficiarios, y los usuarios desconfían de una oferta de baja calidad

Chelo Tuya

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:55

Comenta

Un total de 17.000 plazas a repartir entre 175.000 problemas. «El reparto es claro, hay una plaza por cada diez personas, y eso es inviable». Manu Pidal, de la agencia Halcon Viajes de Llanes, ejemplifica el enfado de los asturianos con los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Los que benefician a las personas con los 65 años cumplidos y que nacieron para ofrecer viajes asequibles a personas que nunca habían podido viajar. «Pero, treinta años después, seguimos con la misma oferta, escasa, y con un sistema que no funciona». Hoy, ya «no quedan plazas que lleven el transporte incluido». Del resto, «muy pocas».

Lo dice porque la venta de estas ansiadas plazas, que generan colas kilométricas ante las agencias de viaje, se realiza en dos días. Este año, los 6 y 7 de octubre. El presidente de Operadores Turísticos y Agencias de Viaje de Asturias (OTAVA), Íñigo Fernández, explica que la primera jornada «está reservada a las personas con rentas más bajas, que tengan discapacidad o que nunca se hayan beneficiado de estos viajes». La segunda, «para rentas más altas o personas que ya hayan viajado». En la práctica, eso significa que en la segunda jornada «casi no quedan plazas».

Por si fuera poco, Manu Pidal apunta otros problemas. «La propia división entre personas con preferencia para viajar o no la hace el Imserso con unas claves que no conocemos ni entendemos. Por ejemplo, pueden tener preferencia un matrimonio de funcionarios jubilados y no tenerla una viuda». Son ellas, y también los viudos o cualquiera que quiera viajar en solitario «los más perjudicados, porque apenas hay disponibilidad de habitaciones individuales».

Para engrosar más el cabreo, el sistema utilizado por el Imserso «se cae a cada paso. Se colapsa». Explica el presidente de OTAVA que «agencias y particulares estamos al mismo nivel: debemos entrar en una cola virtual, como las que se llevan a cabo para la venta de entradas a grandes conciertos, y esperar a que la petición sea aceptada. A veces, quince minutos después te encuentras con que el sistema te ha expulsado».

Tanto es así que en la agencia de Fernández «hace ya tres años que desistimos de participar con estos viajes ». Manu Pidal, por su parte, sigue con la oferta «aunque es inasumible, lo único que conseguimos es enfadar a los clientes, que piensan que somos nosotros los que decidimos quién tiene preferencia o ponemos los precios o decidimos quién puede viajar a un sitio o a otro». Además, recuerda que «en los últimos años, la licitación de estas plazas ha ido a menos. Los hoteles que participan lo hacen en condiciones muy precarias que, al final, sufren los viajeros». En la misma línea, Íñigo Fernández apunta que «una vez vendidas las plazas, el Imserso cambia por su cuenta el horario o día de los vuelos, así como el hotel, lo que genera malestar a los viajeros sin que nosotros podamos hacer nada por mejorar la situación».

Tanto uno como otro piden al Imserso «mejorar el programa. Debe disponer de mayor oferta, de otro tipo de viajes y, desde luego, de una gestión diferente». Sin olvidar revisar «la condición de preferente, porque personas con alto poder adquisitivo reciben esa condición frente a otros con pensiones muy bajas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  2. 2 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  5. 5 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  6. 6 Comienza en Asturias la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que hay que saber
  7. 7 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  8. 8 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  9. 9 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  10. 10

    Los vecinos de Quintes, alarmados por la entrada de unos okupas en una casa: «Tenemos miedo del efecto llamada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos

Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos