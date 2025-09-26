Víctor Manuel, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oviedo El Consejo de Gobierno aprueba también los nombramientos de Emmanuelle Charpentier, Doris Sommer y Carlos Casanueva

Olga Esteban Oviedo Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:46

La Universidad de Oviedo contará con cuatro nuevos Doctores Honoris Causa, tras la aprobación esta mañana de la propuesta elevada a Consejo de Gobierno. En concreto, serán investidos como Doctores Honoris Causa la microbióloga Emmanuelle Charpentier, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2015; la profesora de Harvard Doris Sommer; el empresario Carlos Casanueva y el cantautor Víctor Manuel. El nombramiento reconoce trayectorias de excelencia en los ámbitos de la investigación científica, el compromiso social y cultural y la creación artística.

En una nota hecha pública, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, subraya que «la concesión de estos doctorados Honoris Causa es un motivo de orgullo para nuestra institución, porque reconocemos trayectorias que han transformado la ciencia, la cultura y la sociedad. La presencia de Emmanuelle Charpentier, Doris Sommer, Carlos Casanueva y Víctor Manuel en nuestro Claustro de Doctores enriquecerá la vida académica y universitaria y reforzará la proyección internacional de la Universidad de Oviedo«.

Los Honoris Causa suponen, como ha reconocido Villaverde en alguna ocasión, algo así como un «consejo de sabios» de la Universidad. Hasta ahora lo conformaban 76 nombres, con una importante deuda: solo tres son de mujeres. Charpentier y Sommer se suman ahora a esa pequeña lista.

Emmanuelle Charpentier

La profesora Emmanuelle Charpentier, investigadora del Max Planck Unit for the Science of Pathogens en Berlín, está considerada una de las científicas más influyentes de la actualidad. Galardonada con el Premio Nobel de Química en 2020 y con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2015, es codescubridora de la tecnología CRISPR/Cas9, un método revolucionario de edición genética que ha transformado la biología molecular y la biomedicina.

Su trabajo ha tenido un impacto directo en las investigaciones que se desarrollan en el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) y en varios grupos de la Universidad de Oviedo, facilitando la identificación de genes implicados en el cáncer y en enfermedades raras, así como el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.

Además de su relevancia científica, Charpentier mantiene un estrecho vínculo con la institución asturiana, al haber participado en seminarios con estudiantes y profesorado, dejando una huella duradera en la comunidad académica.

Carlos Casanueva

El empresario asturmexicano Carlos Casanueva, con más de seis décadas de experiencia en el sector de los seguros, ha destacado también por su intensa labor filantrópica y por su estrecha vinculación con Asturias. Fundador de Interprotección y presidente honorario vitalicio del grupo, Casanueva ha impulsado iniciativas como la Fundación INTER, dedicada a proyectos educativos, de salud y medio ambiente que han beneficiado a más de un millón y medio de personas.

En el ámbito universitario, es promotor de los premios ASICOM y de los Premios Ana Casanueva a iniciativas sociales, siempre con la Universidad de Oviedo como escenario y colaboradora principal, lo que ha reforzado la proyección de la institución tanto en España como en Iberoamérica.

Su empeño en tender puentes académicos entre México y Asturias se ha traducido en convenios de colaboración con universidades mexicanas.

Doris Sommer

La profesora Doris Sommer, catedrática Ira y Jewell Williams de Lenguas y Literaturas Románicas y de Estudios Africanos y Afroamericanos en la Universidad de Harvard, es una de las intelectuales más influyentes en el ámbito de las humanidades aplicadas.

Fundadora de la iniciativa Cultural Agents y creadora del protocolo pedagógico Pre-Textos, ha desarrollado una metodología innovadora que fomenta la lectura, el pensamiento crítico y la creatividad a través de las artes.

Su relación con la Universidad de Oviedo ha sido decisiva para el ingreso de esta institución en el Real Colegio Complutense en Harvard y para la formación de profesorado en el uso de Pre-Textos, con programas que ya están transformando la docencia en distintos centros.

Reconocida por la UNESCO como promotora de la «educación para la paz», Sommer ha acompañado y apoyado activamente a investigadores, doctorandos y estudiantes de la Universidad de Oviedo, consolidando un vínculo académico y personal de gran valor estratégico para la proyección internacional de la institución.

Víctor Manuel

El cantautor mierense Víctor Manuel San José, nacido en 1947, es una de las figuras más emblemáticas de la música española. Su extensa trayectoria artística, iniciada en los años sesenta, está marcada por su compromiso social y político y por un estilo personal que ha sabido combinar la canción de autor con las raíces culturales asturianas. Autor de canciones icónicas como 'Asturias', 'El abuelo Víctor', 'Soy un corazón tendido al sol' o 'Solo pienso en ti', su obra ha trascendido generaciones y se ha convertido en parte del patrimonio musical colectivo.

A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Ana Belén, Joan Manuel Serrat o Miguel Ríos y ha recibido distinciones como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Su vinculación con la Universidad de Oviedo se ha materializado en proyectos con la Facultad de Educación y Formación del Profesorado, reforzando el compromiso de la institución con la cultura y con la transmisión de valores a través de la música.