Vueling deja en tierra hasta el 1 de septiembre a los pasajeros de la ruta Asturias-París El vuelo que salió a las 20.30 de ayer fue abortado a los 30 minutos por problemas técnicos que obligaron al piloto a volver al aeropuerto asturiano

Chelo Tuya Gijón Viernes, 29 de agosto 2025, 10:56

El vuelo Asturias-París de Vueling despegó en hora. Debía salir a las 20.40 horas del jueves desde el aeropuerto de Asturias y así lo hizo. La hora de aterrizaje en en el aeropuerto galo de Orly era las 22 horas. Pero, cuando llevaba pocos minutos volando, el piloto habló de problemas técnicos que impedían continuar la ruta. Se abortó el vuelo con el regreso inmediato al aeropuerto asturiano.

Según explicó a EL COMERCIO uno de los afectados, «una vez en tierra, los pasajeros fueron desembarcados y se les indicó que debían recuperar el equipaje en la cinta de recogida». Con las maletas de nuevo en su poder, los viajeros siguieron en la terminal de Santiago del Monte a la espera de saber qué ocurría con su vuelo. «No recibieron asistencia ni información clara, solo un correo electrónico genérico en el que se hablaba de un cambio de aeropuerto de llegada».

Sin embargo, al final no fue el destino lo cambiado por Vueling. Los pasajeros, de nuevo vía correo electrónico, recibieron la noticia de que el vuelo VY8618 pasaba a la historia. La oferta de la compañía para trasladarlos a París se resume en volar el próximo 1 de septiembre y hacerlo, además, con escala en Barcelona. Es decir, volar en el VY1573 que saldrá de Asturias a las 9.20 del próximo día 1, para llegar a París a las 18.25 a bordo del VY8012 que saldrá de Barcelona a las 16.35.

Los pasajeros han trasladado su enfado no solo por la falta de información inicial, si no, también, sobre el cambio radical de vuelo. «Muchos han perdido los vuelos que tenían en conexión, otros pierden dos días de vacaciones y, también, están afectados los que tenían que incorporarse al trabajo el 1 de septiembre».

Vueling es la única compañía que opera la ruta entre Asturias y París. Lo hace tras ganar un concurso de promoción turística abierto por el Principado que la obliga a ofrecer un mínimo de frecuencias semanales durante todo el año. Cobrará 1,2 millones por mantener la ruta hasta la temporada de verano del año próximo. En la actual, la que arrancó el 30 de marzo y concluirá el 25 de octubre, ofrece vuelos cada día salvo en viernes y domingo.