El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una aeronave de Iberia aterriza en el aeropuerto de Asturias. Diana Baizán

Iberia recibe la llegada de Volotea a la ruta entre Asturias y Madrid bajando sus tarifas a 25 euros

La compañía, que hasta el 27 de octubre seguirá operando en solitario el corredor madrileño desde el Principado, lanza una promoción para vuelos durante todo el año

Chelo Tuya

Gijón

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:57

Comprar un pasaje para volar hoy mismo entre Asturias y Madrid cuesta 402 euros. Solo el billete de ida. Hacerse con un billete de ida ... y vuelta en el mismo día con salida y llegada mañana ya no es posible. Clonar el viaje, pero el 1 de septiembre, asciende a 374,75 euros en la opción más barata. Poner más tiempo de por medio, hasta dos meses, para ir y venir a Madrid en el mismo día, obliga a un desembolso mínimo de 104,75 euros. Hasta ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida de un súper de Gijón por llamar «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera
  2. 2 Altercado en el Hípico de Gijón durante la participación de un jinete israelí
  3. 3 Carlos Baute se sacude la lluvia y lo da todo en Avilés
  4. 4 David Carmo es el elegido para el centro de la defensa del Real Oviedo
  5. 5 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  6. 6

    «Nos tiró agua, lejía y huevos», la queja de unos jóvenes en el parque de La Habana de Pola de Siero
  7. 7

    El PSOE de Asturias propondrá a Lydia Espina para el Senado tras la dimisión de Melania Álvarez
  8. 8 Loum, jugador del Sporting de Gijón: «Soy una máquina, en la posición en la que juego tengo que ser físicamente fuerte»
  9. 9 Asturias vuelve a afrontar «horas difíciles» en la lucha contra el fuego: 41 personas siguen desalojadas en Ibias
  10. 10 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Iberia recibe la llegada de Volotea a la ruta entre Asturias y Madrid bajando sus tarifas a 25 euros

Iberia recibe la llegada de Volotea a la ruta entre Asturias y Madrid bajando sus tarifas a 25 euros