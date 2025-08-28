Iberia recibe la llegada de Volotea a la ruta entre Asturias y Madrid bajando sus tarifas a 25 euros

Comprar un pasaje para volar hoy mismo entre Asturias y Madrid cuesta 402 euros. Solo el billete de ida. Hacerse con un billete de ida ... y vuelta en el mismo día con salida y llegada mañana ya no es posible. Clonar el viaje, pero el 1 de septiembre, asciende a 374,75 euros en la opción más barata. Poner más tiempo de por medio, hasta dos meses, para ir y venir a Madrid en el mismo día, obliga a un desembolso mínimo de 104,75 euros. Hasta ahora.

Porque Iberia, la compañía que opera en solitario la ruta entre Asturias y Madrid, ha lanzado una promoción de precios que arranca hoy, para quienes ya estén inscritos como viajeros de la compañía, y el próximo 1 de septiembre para todo el mundo, con tarifas desde Asturias a 29 euros. Las ofertas, indica la aerolínea, «estarán activas hasta el 22 de septiembre y permiten volar a cualquiera de los destinos de la red de Iberia durante los próximos meses».

No es una campaña que afecte solo a Asturias, sino que afecta a otros destinos españoles, desde 21 euros, y europeos, desde 25. Según explica en una nota de prensa, en la oferta nacional: «habrá vuelos a Alicante, Granada, Pamplona o Ibiza por 21 euros por trayecto; por 25 euros por trayecto a Bilbao, San Sebastián, Oviedo, Santiago de Compostela, Santander Valencia, Sevilla o Palma de Mallorca; por 29 euros a A Coruña, Vigo, Jerez, Logroño o Castellón; y por 35 a Canarias«.

En Europa, se podrá volar por 25 euros a Portugal, ofertas que Iberia extiende a Estados Unidos, desde 187 euros por trayecto; a América Latina, desde 207; y a Asia y Oriente Próximo desde 350 euros.

Volotea, cuatro días a la semana

Una promoción que incluye a Asturias en un momento en el que el monopolio en el corredor madrileño desaparecerá. Tal y como adelantó EL COMERCIO, el próximo 27 de octubre comienzan los vuelos de Volotea entre Asturias y Madrid. La aerolínea que no solo tiene base en Asturias, sino también su sede social en el Principado, irrumpe en un mercado en el que Iberia ha tenido poca competencia. La otrora aerolínea de bandera es la única que lleva volando desde la región a lo largo de la historia del aeropuerto, y ha tenido competencia, a lo largo de este tiempo, de Spanair, Air Europa, Air Asturias, EasyJet y Ryanair. Una competencia a la que acababa fagocitando a costa de bajar el precio de sus billetes.

La propuesta de Volotea no entra en la ruta diaria, que seguirá en manos de Iberia con hasta cinco frecuencias cada día entre Asturias y Madrid, ya que centra su oferta en cuatro días: lunes, jueves, viernes y domingo. Una propuesta que sí busca dar opciones al viajero de fin de semana, tanto desde como hacia Asturias, con precios más competitivos que los actuales. Por ejemplo, la escapada a Madrid desde Asturias para el primer fin de semana de septiembre supone desembolsar con Iberia 377 euros. El viaje inverso, es decir, la escapada de los madrileños a Asturias ese mismo finde, supera los 671 euros. Por billete de ida y vuelta. Por persona.

Hacer lo mismo el primer fin de semana de operativo de Volotea, en noviembre, cuesta 75,39 euros para la escapada a Madrid y 55.49 para la escapada al Principado.