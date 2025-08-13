El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una aeronave de Binter se acerca al aeropuerto de Asturias para aterrizar. Damián Arienza

Binter blinda sus rutas entre Canarias y Asturias hasta 2027

La compañía recibirá 726.000 euros del Principado por incrementar sus frecuencias semanales con Tenerife y Gran Canaria que llegarán a diarias en la temporada de invierno de 2027

Chelo Tuya

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:32

Salió a concurso por 1,5 millones y Binter se lo llevó por 726.000 euros. Tal y como adelantó EL COMERCIO, fueron necesarios dos ... concursos públicos, el primero quedó desierto por problemas administrativos, para blindar las rutas entre Asturias y Canarias, pero el Principado ha logrado ya su objetivo. En ambos casos Binter fue la única compañía que presentó una oferta. El acuerdo entre la aerolínea canaria y la Administración regional se selló el pasado día 12 y cubre desde la temporada de invierno de este año (la que comienza el último domingo de octubre y se prolonga hasta el último sábado de marzo) hasta la del verano de 2027 (la que comienza el último domingo de marzo y concluye el último sábado de octubre)

