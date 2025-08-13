Binter blinda sus rutas entre Canarias y Asturias hasta 2027

Salió a concurso por 1,5 millones y Binter se lo llevó por 726.000 euros. Tal y como adelantó EL COMERCIO, fueron necesarios dos ... concursos públicos, el primero quedó desierto por problemas administrativos, para blindar las rutas entre Asturias y Canarias, pero el Principado ha logrado ya su objetivo. En ambos casos Binter fue la única compañía que presentó una oferta. El acuerdo entre la aerolínea canaria y la Administración regional se selló el pasado día 12 y cubre desde la temporada de invierno de este año (la que comienza el último domingo de octubre y se prolonga hasta el último sábado de marzo) hasta la del verano de 2027 (la que comienza el último domingo de marzo y concluye el último sábado de octubre)

En la práctica, supone garantizar vuelos diarios durante todo el año entre el aeropuerto de Asturias y los de Tenerife Norte y Gran Canaria. El acuerdo supone que ya en la próxima cartelera de invierno habrá cinco vuelos semanales a cada uno de los citados aeropuertos. Como ya hace ahora Binter, permite el salto al resto de islas del archipiélago sin coste añadido y con escala en sus terminales base.

En la cartelera de verano de 2026 las frecuencias aumentarán a seis a la semana, para convertirse en ruta con frecuencia diaria en la cartelera de invierno de 2026 y del verano de 2027. En plazas, se pasará de las 2.640 que ofrecerá este invierno, a 3.168 el próximo verano y 3.696 en invierno de 2026 y verano de 2027. Binter era, hasta la adjudicación de este contrato, la única compañía aérea que opera en Asturias, junto a Iberia, sin respaldo económico regional en sus operaciones. Llegó la aerolínea canaria a la región en 2020 con vuelos semanales a Tenerife Norte y Gran Canaria, siempre con salto gratis al resto del archipiélago.

Triple objetivo

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, destacó la importancia de consolidar y reforzar las rutas con el mercado canario: «La estrategia diseñada para la promoción en Canarias persigue un triple objetivo, con el fin de facilitar la llegada de residentes canarios al Principado: dotar de flexibilidad los viajes gracias a una doble conexión directa y diaria con los dos principales aeropuertos de las islas (Tenerife Norte y Gran Canaria); garantizar la conexión con todas las islas todos los días de la semana. Y finalmente, incentivar con promociones al residente canario para que utilice mayoritariamente las conexiones aéreas para visitar el Principado».

Con la ampliación de la oferta en estas dos rutas, Asturias incrementa sus rutas con vuelos diarios. A las de Madrid, operada por Iberia, pero en la que en invierno entrará Volotea, y Barcelona, en la que compiten Vueling y Volotea, se suman las de Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Mallorca. Todas ellas con aporte económico del Principado.

Las de Tenerife Norte y Gran Canaria serán diarias a partir del invierno de 2026, pero ya contarán con frecuencia diaria en los días laborales tanto este invierno como el próximo verano. Para el Principado, « esta mejora de la conectividad refuerza también la posición del Principado en el segmento de turismo de congresos (MICE)».

Las nuevas conexiones con Tenerife Norte y Gran Canaria operadas por Binter y la posibilidad de continuar viaje al resto de islas en vuelos en conexión se suman a la oferta de rutas regulares que ya ofrecen otras compañías como Volotea (Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) o Vueling (Tenerife Norte).

De hecho, las conexiones entre Asturias y el archipiélago han ido aumentando de manera progresiva desde 2019. Esto ha favorecido un incremento del 79,6% en el número de turistas procedentes de Canarias en los últimos cinco años, al pasar de 28.568 en 2019 a 51.283 en 2024. En lo que va de año, las rutas canarias han movido casi 100.000 personas, un 8,5% del total de viajeros logrados por el aeropuerto de Asturias entre enero y julio.

Binter se compromete a realizar acciones de difusión y captación en Canarias que garanticen que, como mínimo, el 65% de los pasajeros de las rutas sean residentes en el archipiélago que visitan Asturias. Por ejemplo, la aerolínea promocionará los recursos de la comunidad tanto en soportes digitales (web y redes sociales) como en los aeropuertos de Tenerife Norte y Gran Canaria, no sólo en las vallas, pantallas o soportes publicitarios convencionales, sino también en espacios específicos como las salas VIP. Las propias aeronaves de la compañía contarán con elementos promocionales de Asturias a bordo: reposacabezas, folletos o portaequipajes. Además, el Principado tendrá presencia en la revista corporativa de la compañía.