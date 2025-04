Vuelve la normalidad ferroviaria a Asturias, aunque con retrasos en Feve

Miriam Suárez Gijón Martes, 29 de abril 2025, 12:12 | Actualizado 12:18h. Comenta Compartir

«Hoy se ha retomado la normalidad». Es el mensaje con el que este martes amanecía Asturias después de un apagón generalizado sin precedentes. El comité de crisis reunido en La Morgal, sede del Servicio de Emergencias del Principado, comunicaba así que «no se han registrado incidencias significativas» durante la noche y que, una vez restablecido el suministro eléctrico en la región a las 23 horas de ayer, volvía «la normalidad en la red viaria, los puertos, el aeropuerto, los centros de salud y los hospitales» asturianos.

Ya a primera hora se informaba desde el Ministerio de Transportes de que Asturias es una de las pocas comunidades que ya «recupera progresivamente» el tráfico de Cercanías, aunque con algunos retrasos en Feve. Además, está nuevamente operativo el servicio de larga distancia con Madrid, eso sí, algunas líneas han tenido que circular por las antiguas vías de Pajares. Precisamente uno de los trenes que comunican Asturias con la Meseta, que había salido de Gijón a las 11.40 horas, atravesaba la variante de Pajares cuando se interrumpió el suministro eléctrico y quedó parado en el túnel de Los Pontones. El incidente trajo cola, porque sus más de 300 pasajeros no fueron evacuados hasta diez horas después del apagón que dejó a oscuras a toda España.

Finalmente, el convoy tuvo que ser remolcado por una locomotora diésel hasta la estación de León. Algunos viajeros afectados se preguntan «¿cómo es posible que nadie informase sobre este tren?», uno de los pocos que, entrada la noche, seguían sin una solución. A los pasajeros con niños o en una situación más delicada, se les trasladó hasta Asturias por carretera. Nueve de ellos -siete adultos y dos niños- tuvieron incluso que ser alojados en la residencia universitaria de Mieres.

Desde el comité de empresa de Adif, Administrador de las Infraestructuras Ferroviarias, no dudan en criticar la situación generada: «No se puede tener a más de 300 personas nueve o diez horas, sin luz, en un túnel moderno». Su presidente, Francisco Barros no ha dudado en hacer saber al ministro de Transportes, Óscar Puente, su indignación y, a través de redes sociales, le trasladaba: «Ministro, es muy grave, gravísimo, no haber evacuado a los viajeros del tren de larga distancia que quedó en el túnel de la Variante de Pajares. Hay un plan de evacuación para casos como éste».

Según la respuesta de Óscar Puente, la demora radicó en «los problemas de acoplamiento de la locomotora» enviada para proceder a la evacuación. Aunque el comité de empresa de Adif insiste en que el plan de contingencia de la Variante «tiene más soluciones para estos casos» y cuestiona por qué no se llevaron a cabo.

Desde la Delegación del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, se ponía el acento sin embargo en «que a estas horas Asturias está funcionando, y a pleno rendimiento. La industria, por supuesto, pero también las Cercanías, Feve con algún retraso, los trenes que van a Madrid... El CECOPI funcionó, también los servicios de emergencia, y la verdad es que estamos igualmente muy satisfechos de la respuesta del Gobierno, con el que hemos estado en comunicación constante, tanto con la vicepresidenta María Jesús Montero como con la directora general de Protección Civil y el Ministerio de Defensa».

También el consejero responsable de Movilidad y Emergencias comparecía este martes para hacer balance de lo sucedido en la región durante este apagón insólito que ha tenido a toda España a oscuras durante buena parte del lunes. Alejandro Calvo reunió el comité de crisis en La Morgal a las ocho de la mañana para analizar incidencias y buscar soluciones a los problemas que pudieran seguir existiendo, «especialmente en relación a la comunicaciones», tras una noche que «discurrió con normalidad gracias al civismo». En este sentido quiso agradecer «el civismo y colaboración de la ciudadanía, que ha hecho que esta noche haya sido tranquila».

Calvo sí admitió, en contra de las informaciones publicadas por el Ministerio de Transportes, que existen «algunas incidencias» en la red de la antigua Feve y «dificultades en el restablecimiento» de la media y larga distancia. En cualquier caso, «seguimos llamando a la población a que se informe a través de los canales oficiales» antes de emprender cualquier viaje. De hecho, el plan de emergencia sigue activo, lo que permite al Gobierno autonómico seguir contando con la colaboración de la UME «a la hora de poder apoyarnos en el abastecimiento de los grupos electrógenos de todos los servicios esenciales para que estén a pleno rendimiento».

A las siete de la mañana, la energía eléctrica se había restablecido en Asturias a más del 99%, lo que «augura que la situación es prácticamente estable», según el consejero Alejandro Calvo, aunque «habrá que seguirla en las próximas horas». En este momento, se ha recuperado también la normalidad en las comunicaciones con el 112 y se está trabajando en «los problemas puntuales» que todavía distorsionan las comunicaciones ciudadanas con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.