Llega a León el tren atrapado en la variante de Pajares: «Hemos vivido una emergencia y la solución es indecente»

Rubén Fariñas e I. Santos León Martes, 29 de abril 2025, 00:18

El apagón pilló por sorpresa a todo el mundo, pero algunas situaciones han sido más críticas que otras y en algunos casos la solución ha tardado mucho más de lo esperado en llegar. Este ha sido el caso de unos 350 pasajeros que en la mañana del lunes 28 de abril cogieron el tren en Asturias para viajar hasta León, Madrid o muchos de ellos Alicante. Un trayecto que desde la apertura de la variante de Pajares es más cómodo y rápido y que cada viaje suele ir con el cartel de completo.

En torno a las 12:40, «por lo que muchos hemos hablado en el tren», el convoy se detuvo en el interior de los túneles y durante «nueve largas horas» han estado esperando que una máquina vaya a remolcar. El viaje hasta León ha sido largo y tedioso, pero la odisea no parece acabar aquí.

«Lo que nos ha pasado es una emergencia, pero la solución es indecente», lamenta una de las usuarias del tren que no entiende que nadie haya pensado en los 350 pasajeros que llegaban de Asturias después de estar todo el día encerrados en el tren.

Hay dos opciones oficiales para los afectados, la primera es dormir en la estación de León porque «nos dicen que no hay hoteles» en toda la ciudad. La segunda opción es «volver a origen». Y así lo comunicaba la megafonía de la estación de tren de León: «Pasajeros con destino Madrid y Valencia deberán coger el autobús con destino Asturias».

Esta decisión no les está gustando nada a los pasajeros que agradecen «la ayuda y colaboración de los trabajadores de Renfe», según relataba Josep a este medio y aseguraba que «nos han informado de todo al momento y nos han dado agua». Los afectados han comprendido que la situación era crítica y que no había opciones, pero no han entendido que tras nueve horas en el interior del tren nadie haya buscado alternativas.

Nueve horas encerrados y sin baños

Xiana Xecades, con bastante humor después de la jornada que lleva, relata a este medio sus «nueve largas horas» en el interior del túnel a lo que tiene que sumar el traslado del convoy a la capital leonesa una vez fue remolcado. «Nos llevaron agua y luego fueron preguntando si alguien necesitaba comer algo», reconoce la joven quien explica que «en mi caso, como iba a Alicante, ya había preparado comida y no fue necesario».

La afectada valora que «nos han informado en todo momento de lo poco que se sabía» y también recuerda que «en varias ocasiones han pasado ofreciendo agua, pero no queríamos beber mucho porque a la hora de estar parados los baños se colapsaron».

La situación, que ya era complicada, lo empezó a ser más y las soluciones improvisadas tuvieron que llegar: «Nos dejaban bajar del tren para poder hacer nuestras necesidades fuera, pero yo la verdad que he preferido esperar a llegar aquí». Xecades esperará en la estación de León a que llegue su padre a buscarla «ya que soy de Asturias» y las alternativas no le han convencido.

Los viajeros del tren de la variante que llegaron a León. 1 /

Una familia que dormirá en la estación

Con un amplio despliegue de policía Nacional y Local, así como seguridad privada, la estación de tren de León se llenó con unos 350 pasajeros que tras nueve horas encerrados buscaban soluciones. «Hemos salido de Oviedo a las 11:40 y a las 12:30 se ha parado el tren dentro del túnel y horrible, sin luz, sin agua. En la cafetería no quedaba nada. La gente haciendo pis fuera. A la gente les ha dado ataques de ansiedad», relata Maria Jesús a este medio.

La mujer acompañada por Jesús y María, los tres miembros de la misma familia, han valorado las opciones y han tomado la determinación de quedarse en León a dormir. «Vamos a Alicante y yo no quiero volver a Gijón, son otras dos horas de bus y lleváis nueve en el tren», relata María Jesús, mientras María apostilla: «Ha sido un desastre, yo no vuelvo más».