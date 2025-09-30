Zapatero atribuye el avance económico y social de España a la inmigración

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este martes que la economía y sociedad de España es la que «más avanza en Europa» y atribuyó ... el mérito a la inmigración. Lo hizo durante una jornada sobre Políticas de diversidad e inclusión, organizada por Maspaz y la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, hastaa donde acudió para hablar de diversidad e inclusión social.

Tras ser presentado como uno de los principales responsables políticos de los mayores avances sociales del país, Zapatero comentó que las grandes conquistas sociales siempre han tenido como pilares la igualdad y la libertad, siendo en su opinión la «diversidad» la expresión máxima de la igualdad. A partir de ahí, incidió en la importancia de la educación inclusiva para avanzar hacia una sociedad más justa. «El valor de un país y su aportación a la historia de la humanidad no está en sus conquistas militares sino en cómo trata a las personas más débiles, a las personas con discapacidad», dijo.

A partir de ahí, durante un coloquio con alumnos de centros de apoyo a la integración de la región, Zapatero habló de los avances sociales alcanzados hasta la fecha y los que aún quedan por conquistar, de inmigración y también de la guerra en Gaza. Afirmó que «si España es la economía y la sociedad que más avanza, hasta en sectores tan relevantes como el mundo digital, es por la inmigración. ¿Decir esto es políticamente conveniente? No sé, pero es la verdad y además es una verdad humana, una verdad cercana al humanismo», sentenció.

El expresidente denunció los discursos de odio procedentes de la extrema derecha y se comprometió a luchar por un país que «acoja, respete, valore y reconozca» a los trabajadores provenientes de África o Latinoamérica, que actualmente realizan tareas que «la mayoría de españoles no hacen», como limpieza de hogares, atención a mayores o trabajos en la construcción. «Quiero vivir en un país que los reconozca, los acoja y se lo agradezca», subrayó.

Durante el coloquio, Zapatero también se refirió al genocidio de Gaza como «el acontecimiento que más me conmueve» y advirtió de que esta masacre dejará en la humanidad «una profunda huella». Aunque se mostró orgulloso de que España fuera de los primeros países en reconocer el genocidio, reconocer al Estado de Palestina y romper relaciones con Israel, alertó de que lo ocurrido en Gaza «va a estar presente en la memoria de muchas generaciones y hay que aprender la lección. España sabe que no hay historia sin memoria y debemos empezar a escribir la historia de Gaza. Un nuevo nunca más», manifestó, provocando aplausos entre los presentes.

La jornada la clausuró el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, quien reivindicó la política como herramienta «para hacer el bien», al tiempo que ha alertado sobre «una amenaza cierta de involución de derechos». Frente a esos riesgos, ha instado a la ciudadanía a «resistir y avanzar». Y, en relación con el fenómeno migratorio, el presidente apeló a la memoria histórica: «¿Qué pensaríamos si nuestros abuelos y abuelas, que emigraron a América Latina para sobrevivir, hubieran sido recibidos a pedradas y calificados de menas?». A su juicio, en estos momentos «se deshumaniza» a las personas migrantes y se diferencia por clases sociales: «Algunos sólo quieren emigrantes ricos de Latinoamérica».