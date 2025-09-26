El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La concejala Lucía Fernández Ron presidió la reunión.

129 mujeres cuentan con protección policial en Avilés

Ninguna de ellas se considera de riesgo extremo ni alto, y solo cinco de riesgo medio

LVA

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:08

El número de mujeres que cuentan con protección policial por violencia de género en Avilés sigue descendiendo y se sitúa en 129. Todas ellas con medidas de protección judicial. Son cuatro menos que hace tres meses, un descenso pequeño pero significativo porque continúa una tendencia iniciada hace un año, cuando se contabilizaban 154. Desde entonces, la cifra ha ido a la baja cada trimestre.

De esas 129 mujeres, ninguna se considera de riesgo extremo ni alto, y solo cinco están catalogadas como de riesgo medio. La mayoría presentan un riesgo bajo o no apreciado.

Hay 83 mujeres que cuentan con el teléfono Atenpro que permite que las usuarias puedan entrar en contacto en cualquier momento con un Centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a su situación personal. Otras cuatro cuentan con el dispositivo Cometa, el teléfono destinado a mujeres que presentan un mayor riesgo en unos momentos concretos.

Son datos aportados esta mañana en la reunión de la comisión técnica para la coordinación de actuaciones y el seguimiento de la violencia de género en la ciudad, en la que también se ha dado constancia de que a día de hoy siete mujeres y tres menores viven en la casa de acogida.

