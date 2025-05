El neurólogo del conductor del autobús del accidente mortal en Avilés confirma su preocupación por la epilepsia

Cristina Del Río Avilés Miércoles, 28 de mayo 2025, 18:21 | Actualizado 19:00h. Compartir

El neurólogo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que seguía la enfermedad del conductor de autobuses Omar López, acusado de cinco presuntos delitos de homicidio imprudente tras impactar el Alsa que conducía contra una pilastra en una zona en obras a la salida de Avilés en septiembre de 2018, ha asegurado este miércoles en el juicio que se desarrolla en el Juzgado de lo Penal Nº2 de Avilés que «no se quería creer que por una sola crisis fuera epiléptico».

«Creo que cuando vino a verme él ya sabía lo que tenía porque lo hizo a través de un médico de cabecera con el que yo tenía amistad y que me dijo: 'Está tremendamente preocupado por su trabajo'», relató en la sala de vistas. Explicó que en aquella primera consulta «estuvimos hablando bastante tiempo sobre lo que tenía y lo que significaba y él tenía bastante preocupación por las limitaciones que implicaba».

Reprodujo, incluso, un par de conversaciones mantenidas con el conductor. Una en la que le trasladó la importancia de su trabajo: «Para mí es muy duro. Lo que yo quería ser en la vida era ser conductor». La segunda ahondó en estas limitaciones: «¿Sabes que no puedes conducir autobuses? ¿Saben tu empresa y tu mutua lo que tienes? Sí, doctor, lo saben todo. Tienen todos los informes».

Según el neurólogo era muy claro que a pesar de haber sufrido una única crisis de epilepsia, el diagnóstico era de epilepsia porque un electroencefalograma practicado en el Hospital Universitario San Agustín «era claramente patológico».

Si la declaración del neurólogo desmontó gran parte del testimonio que la esposa del conductor había prestado el día anterior, en el que había manifestado que nunca nadie les había advertido sobre las limitaciones para conducir, sí suscribió la tesis de la defensa de que no se puede asegurar al cien por cien que el agarrotamiento muscular y la pérdida de consciencia que desencadenaron el fatal accidente fueran una crisis epiléptica. «Pueden ser compatibles con muchas cosas», como también confirmaron el resto de médicos forenses del Instituto de Medicina Legal del Principado.

También han declarado agentes de la Guardia Civil y el que tomó declaración a Omar López cuando estaba ingresado en el HUCA afirmó que «tenía conocimiento de que no podía conducir con una epilepsia, pero él decía que lo que tenía era una irritación cerebral». Asimismo «me dijo que la empresa no conocía la enfermedad que padecía. Me dijo que había hablado con la empresa, pero que oficialmente no tenía constancia».

Sin barreras de seguridad

En la tercera sesión también se han analizado los informes de varios peritos sobre la señalización y medidas de protección de la vía, que mayoritariamente coinciden con el de la Guardia Civil. Según los primeros, las obras en esta carretera tendrían que haber tenido barreras de seguridad, como obliga la ley dadas las características de una carretera por la que circulan 26.000 vehículos al día, y las que había eran de señalización. De haberlas tenido, el accidente no habría sido tan lesivo. Se llegó a afirmar, incluso, que no se habría salido de la vía y no habría habido fallecidos.