Aguas de Avilés digitaliza sus sistemas con una inversión de 3,2 millones de euros este año

El servicio de aguas de Avilés está experimentando estos últimos meses una importante transformación. La empresa mixta que gestiona el ciclo del agua ... se está digitalizando a pasos agigantados, fundamentalmente gracias al impuso de los fondos europeos obtenidos por la comarca dentro del PERTE del agua. Este año se están llevando a cabo más de una decena de actuaciones con una inversión de 3,2 millones de euros para dar «un salto cualitativo en la gestión de este servicio esencial, al pasar de un modelo tradicional a un modelo digital que permitirá una gestión más eficiente y sostenible, con tiempos de reacción prácticamente inmediatos», según señala compañía.

La obra más importante es sin duda la que implica la monitorización y telecontrol de la captación del manantial de Villa, un punto en el que se toma agua procedente del canal del Narcea, la principal fuente de suministro de la ciudad. Allí se han instalado sondas multiparamétricas y caudalímetros para monitorizar en tiempo real parámetros relacionados con la calidad y la cantidad de agua existente, y se han sustituido algunos elementos, como es el caso de las válvulas, para poder ser controlados a distancia.

Esta actuación supone «un salto cualitativo que supone la digitalización en la gestión del agua». En poco tiempo se ha pasado de hacer limpiezas manuales de rejas, toma de lecturas y medición de parámetros de calidad in situ con frecuencias periódicas, o manipulación de válvulas también de forma manual, a una instalación completamente digitalizada, «lo que supone una gestión del agua más sostenible, un aprovechamiento más racional del recurso y una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidencia», gracias al análisis en continuo de la cantidad y calidad del agua de esta captación, trascendental para el suministro del concejo.

Además de la captación de Villa, también se está llevando a cabo el mismo proceso de digitalización en la del manantial de la Fervencia, donde ahora mismo se está llevando a cabo una ampliación del número de equipos digitales para una mejor gestión de los datos. También está prevista la instalación de una acometida eléctrica como medida de refuerzo al equipamiento ya existente.

Continúa trabajándose también en la monitorización de la red de abastecimiento, que también se está dividiendo en sectores, de forma que se pueda minimizar el impacto que pueda tener una incidencia. El objetivo es que cualquier fuga pueda detectarse de inmediato, además de regular las presiones de los distintos sectores, realizar una medición en tiempo real de la calidad del agua y registrar los caudales y los consumos sectoriales. También se están instalando bocas de carga de agua inteligente en puntos estratégicos de la ciudad para facilitar las labores de carga de agua a los usuarios y disponer de información más precisa sobre los volúmenes de agua consumidos.

Para los usuarios, el cambio más sustancial tiene que ver con la progresiva sustitución de los contadores tradicionales por otros de telelectura, una solución que se había probado en el parque empresarial y ahora se está extendiendo al resto de la ciudad a un ritmo más rápido del inicialmente previsto gracias a esa aportación extraordinaria de fondos dentro del Plan estratégico. Con esto no solo se acabará con las lecturas manuales, sino que además permite detectar consumos anómalas y posibles incidencias con una mayor rapidez.

Todo ello se lleva a cabo gracias a puesta en marcha de distintas plataformas ligadas con las distintas obras que sirvan de ayuda en la monitorización de los datos y la toma de decisiones.

Trabajo documental

Al margen de eso, la aportación del PERTE también ha servicio para desarrollar una serie de actuaciones documentales y de información. Se ha llevado a cabo, por ejemplo, un levantamiento GIS de los sistemas de abastecimiento y saneamiento para contar con una única base de datos gráfica «para analizar y gestionar información de una forma más ágil y precisa. Para ello ha sido necesario incorporar personal exclusivamente dedicado a todas esas funciones vinculadas a la elaboración de esta base de datos

También se ha desarrollado un plan director, un documento «esencial» para la planificación, desarrollo y gestión de los recursos hídricos disponibles, tanto de abastecimiento como de saneamiento, «ya que permite disponer de un diagnóstico de la situación actual de las redes y establecer las actuaciones necesarias para cumplir con las necesidades presentes y futuras».