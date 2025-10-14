El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de mascotas de EL COMERCIO
La calle Valdés Salas será una de las que renovará sus conducciones de agua . PABLO NOSTI

La renovación de la conducción de agua en La Magdalena, en Avilés, se hará este trimestre

La compañía lleva a cabo este ejercicio obras por valor de 300.000 euros al margen del proyecto estratégico comarcal

R. A.

AVILÉS.

Martes, 14 de octubre 2025, 07:57

Comenta

Al margen de las actuaciones extraordinarias financiadas gracias al PERTE del agua, la empresa mixta Aguas de Avilés también está llevando acabo una ... serie de actuaciones dentro de su programa de inversiones. En este momento se están ejecutando las obras de bypass del depósito de Tetuán, que permitirán llevar a cabo los mantenimientos y trabajos diarios sin afección a la ciudadanía. Esta obra permitirá también digitalizar el depósito, «en línea con el resto de las instalaciones».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo
  3. 3 Risto Mejide encuentra el amor en Gijón
  4. 4 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  5. 5

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  6. 6

    Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo
  7. 7

    El momento más esperado de la cumbre de Egipto: así fue el saludo entre Trump y Sánchez
  8. 8 Natividad González, discreta fundadora de la Librería Industrial, fallece a los 97 años
  9. 9 Comienza la campaña contra la gripe en Asturias: ¿quién debe vacunarse?
  10. 10

    El Ministerio de Defensa se niega a validar los VCR 8x8 recibidos porque continúan teniendo fallos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La renovación de la conducción de agua en La Magdalena, en Avilés, se hará este trimestre

La renovación de la conducción de agua en La Magdalena, en Avilés, se hará este trimestre