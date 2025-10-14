La renovación de la conducción de agua en La Magdalena, en Avilés, se hará este trimestre

Al margen de las actuaciones extraordinarias financiadas gracias al PERTE del agua, la empresa mixta Aguas de Avilés también está llevando acabo una ... serie de actuaciones dentro de su programa de inversiones. En este momento se están ejecutando las obras de bypass del depósito de Tetuán, que permitirán llevar a cabo los mantenimientos y trabajos diarios sin afección a la ciudadanía. Esta obra permitirá también digitalizar el depósito, «en línea con el resto de las instalaciones».

En este último trimestre del año está previsto también renovar las conducciones e instalación de interconexiones en la calles Valdés Salas y en Leopoldo Alas Clarín, para minimizar las afecciones al suministro en caso de tener que realizar cualquier actuación en la red.

Además, este año, Aguas de Avilés ha llevado a cabo una realizado una importante inversión en herramientas digitales y acceso del personal a plataformas, formaciones y nuevas tecnologías con el fin de prepararles para el nuevo modelo de gestión que implica la digitalización de las instalaciones, y otras actuaciones para adaptarse a las novedades legislativas.

Con fondos propios también se está completando el cambio de los contadores tradicionales a otros de telelectura, y este año se financiarán ochocientos.