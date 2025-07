Agustina Bazterrica, escritora: «Me gusta tocar temas para que el lector reflexione, y si no quiere, pues también está bien»

Agustina Bazterrica (Buenos Aires, 1974) ya es uno de los grandes nombres de la literatura hispanoamericana actual. Algunas de sus novelas como 'Cadáver Exquisito' son ... un éxito de ventas pese a tratar temas complejos como puede ser una sociedad distópica en la que el canibalismo se ha convertido en la norma. Estos días participa por primera vez en el Festival Celsius 232 de Avilés y reconoce que se ha llevado una grata sorpresa con la ciudad y con el público.

–Esta es su primera vez en el Celsius, ¿qué le están pareciendo el festival y la ciudad?

–Me está encantando. No conocía el festival y me parece hermoso porque está lleno de gente. Me contactaron ya el año pasado desde la organización, pero en realidad la primera que me habló del festival fue la escritora María Fernanda Ampuero y ella me dijo que no dudase en venir.

–En Avilés la relación con los lectores es muy cercana, ¿eso es algo a lo que está acostumbrada?

–Claro, ya me he dado cuenta de que te paran por la calle para hacerse fotos contigo o que les firmes un libro y yo estoy muy agradecida. No tengo problema en pararme con la gente y si tengo que estar dos horas firmando no hay problema porque me parece que realmente es un privilegio. Tenemos que pensar que hay otros escritores que son muy talentosos y no tienen esta posibilidad. Además hay que disfrutar porque todo se va a terminar algún día.

–¿Y cuál suele ser el 'feedback' de los lectores sobre sus libros?

–Muchos me dicen que los saqué de un bloqueo lector y eso es fantástico. También veo que cada vez hay lectores más jóvenes que vienen a que les firme los libros y en ocasiones me sorprende esa juventud. Incluso me llega que hay muchos adolescentes que leen los libros en las escuelas. Muchos también vienen emocionados y en general el recibimiento es muy bueno.

–Y eso que algunos de sus libros, como 'Las Indignas' o 'Cadáver Exquisito', tratan temas incómodos para los lectores.

–Yo cuando escribo no lo hago pensando en los lectores porque si pensase en cada uno haría un producto. Con esto quiero decir que no escribo pensando si los temas de mis libros incomodan o no, simplemente me dejo llevar por la historia y trato de pensar si lo que escribo es o no verosímil y trato de investigar todo lo que puedo. Sí es verdad que escribo libros con temas fuertes, no son de entretenimiento y ya está. Son temáticas duras y a veces incluso me sorprende. Con 'Cadáver exquisito' me pasó al principio de publicarlo que una señora incluso devolvió el libro porque le daba pesadillas.

–¿En su proceso creativo comienza a escribir con una idea muy concreta o una imagen?

–Sí, primero puede venir una imagen. Pasó con 'Cadáver exquisito' que pasé por delante de una carnicería y la imagen que me inspiró fue la de reses colgando. Después es cierto que tardo mucho en macerar la idea porque todos los temas están escritos ya. Sobre canibalismo ya se escribió y se va a seguir escribiendo. Lo importante es la manera en la que cuentas la historia, ahí está la clave y a mí me cuesta mucho.

–Se ha dicho que el libro es un alegato a favor del veganismo y en contra de la industria cárnica y no se si era pretendido.

–A mí no me interesa escribir panfletos. No quiero conquistar la mente del lector y decirle lo que tiene que pensar. Me gusta tocar temas para que el lector reflexione y si no quiere hacerlo también está bien. Yo no pienso en que voy a escribir sobre canibalismo y hacer una crítica sobre el capitalismo salvaje y como consumimos simbólicamente. No. Es después, cuando el libro se publica, que me pongo a pensar de donde pudieron surgir esas ideas. Y también son los lectores los que hacen esa maceración.