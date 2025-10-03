El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Los nuevos propietarios de Space Four ayer en su local. JOSÉ SIMAL

La antigua Quattro se convierte en un espacio cultural polivalente

Rebautizada como Space Four, sus nuevos dueños quieren que sea una sala de fiestas, pero abierta a otro tipo de eventos de ámbito público y privado

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

La antigua discoteca Quattro de Avilés es un nuevo espacio cultural y polivalente que abrió sus puertas a principios de este año rebautizado como Space Four, sin embargo ahora comienza realmente se andadura después de meses de trabajo para terminar de pulir un proyecto en el que están involucrados un grupo de jóvenes que han resucitado una sala mítica en Asturias.

Diego Flórez y Jonás Castro son los jóvenes emprendedores que hay vuelto a encender las luces de este espacio, ahora reconvertido y que ayer tuvo una puesta de largo institucional en la que ambos explicaron su ambicioso proyecto.

«Conocemos de siempre la sala y siempre nos había gustado porque es un espacio impresionante, por eso cuando nos enteramos que estaba disponible estudiamos la viabilidad y nos propusimos reconvertirla en un algo muy distinto a lo que era. Quisimos crear un nuevo espacio polivalente en el que tengan cabida fiestas, pero también otro tipo de eventos culturales, musicales o corporativos, y tanto producciones propias como externas», explica Diego Flórez sobre el proyecto.

El espacio ha sufrido un lavado de cara tras una inversión importante y es que «estaba bastante descuidado y hacía falta una reforma estructural, sobre todo un cambio en la disposición de los sistemas de iluminación y sonido para adaptarlo a los nuevos tiempos», concretan sus nuevos propietarios.

El nuevo espacio celebrará esta madrugada una primera fiesta de bienvenida, 'Welcome to Pandora', y mañana sábado se celebrará un concierto de música latina de la mano de Luis Miguel de Amargue, que comenzará a las 20.30 horas. El 26 de octubre será Nelson Velásquez quien actuará en el nuevo Space Four.

