El nuevo plan de vacunación se implementará de momento en el centro de salud de Villalegre-La Luz. Marieta

El área sanitaria de Avilés pone en marcha un protocolo piloto para mejorar las campañas de vacunación

La Consejería de Salud ha elaborado 27 fichas con las pautas que se deben seguir en cada caso y que permiten diseñar un calendario de adaptado a cada persona. Inicialmente se implementará en el centro de salud del barrio de La Luz

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:23

El Área Sanitaria III, con cabecera en Avilés, ha puesto en marcha un nuevo protocolo para agilizar y mejorar la vacunación de las personas ... con mayor riesgo de contraer enfermedades, un plan que se ha implementado de momento en el centro de salud que da servicio a los barrios de La Luz y Villalegre.

