El área sanitaria de Avilés pone en marcha un protocolo piloto para mejorar las campañas de vacunación

El Área Sanitaria III, con cabecera en Avilés, ha puesto en marcha un nuevo protocolo para agilizar y mejorar la vacunación de las personas ... con mayor riesgo de contraer enfermedades, un plan que se ha implementado de momento en el centro de salud que da servicio a los barrios de La Luz y Villalegre.

El objetivo de este programa, según han informado desde la consejería de Salud, «es garantizar la máxima protección de este colectivo e impulsar la continuidad asistencial en todos los niveles del sistema sanitario».

El documento en el que se basa este proyecto, denominado 'Procedimiento de vacunación en pacientes de riesgo', establece 39 grupos de riesgo que agrupan a las personas con mayor probabilidad de contraer una enfermedad que puede prevenirse o reducir sus efectos mediante la profilaxis.

Dado que para algunos grupos sirven las mismas recomendaciones, se han elaborado 27 fichas con las pautas que se deben seguir en cada caso y que permiten diseñar un calendario de vacunación adaptado a cada persona.

El circuito comienza con la identificación y clasificación del grupo de riesgo de cada paciente por parte de los profesionales sanitarios y los servicios de Farmacia, tanto de atención primaria como hospitalaria. De esta manera, se asigna a cada persona la ficha correspondiente y se le deriva al personal de enfermería de atención primaria.

En situaciones concretas, la consulta de vacunas del Hospital San Agustín, adscrita al Servicio de Medicina Preventiva, puede hacerse cargo inicialmente del paciente, tanto si se encuentra en seguimiento hospitalario como si precisa una valoración antes de continuar el circuito en su centro de salud habitual. La consulta hospitalaria también resolverá las dudas que se planteen desde atención primaria.

El protocolo se ha puesto a prueba a modo de proyecto piloto en la zona básica de Villalegre-La Luz, no obstante una vez completado este ensayo se plantearán las mejoras oportunas y el procedimiento se extenderá al resto del área sanitaria y a otros centros de salud para llegar al total de los pacientes de la comarca de Avilés.

Asturias, pionera en vacunación

La consejería de Salud acaba de presentar este proyecto piloto que se implementará en Avilés de forma gradual y desde el Gobierno regional destacan que Asturias ha sido una comunidad pionera en establecer recomendaciones especiales de vacunación para las personas de mayor riesgo, con un primer documento publicado en 2010 y otro, más amplio y completo, en 2014.

En 2018 se establecieron sugerencias actualizadas a nivel nacional y, posteriormente, se han ido incorporando revisiones puntuales con el fin de aumentar la protección, parámetros que también se implementarán en el Área Sanitaria III.

No en vano, cabe recordar que las vacunas son una de las herramientas más eficaces para prevenir y controlar las enfermedades infecciosas. Para asegurar esta protección hay dos tipos de estrategias: vacunar a la población en general por criterios de edad (calendarios de vacunación) y proteger individualmente, mediante la profilaxis, a las personas con más riesgo de enfermar.