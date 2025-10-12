Avilés Acción cierra una edición de lujo El festival de cine entrega sus premios en una gala de clausura en la que se confirmó un récord de asistencia a todas las actividades del programa

Alejandro L. Jambrina Avilés Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Festival Avilés Acción no para de crecer año tras año y ayer se cerró por todo lo alto una edición de lujo en la que los datos avalan las buenas sensaciones que también trasmitieron sus organizadores en la gala de clausura. Fue una tarde mágica en la que los cineastas y el público se encontraron en un escenario de lujo como el teatro Palacio Valdés. Todo el mundo se lo pasó a lo grande, primero en el 'photocall' de la entrada y más tarde con un dúo cómico que abrió la gala de clausura con unas risas.

El papel de anfitrión fue para el director del certamen de cine y cortometrajes, Javier Mediavilla, que mostró su agradecimiento por la buena acogida de una edición rompedora en formato y contenido. «Cuando ponemos el punto y final del festival hay que hacer balance y este año tengo que dar las gracias de una forma especial porque ha sido una semana increíble, con más proyecciones y nombres propios que nunca y hemos aumentado un montón el público respecto a los últimos años. No podemos estar más contentos y orgullosos porque esto es por y para el público», señaló Mediavilla en un discurso que cerró la XXIV edición del Festival Avilés Acción.

Durante la gala también se desveló el palmarés de premiados en este festival, hasta catorce categorías en las que estuvieron representados trabajos audiovisuales de lo más variado. No obstante, uno de los momentos más emocionantes de la noche fue la entrega del Premio Avilés 1924, que el festival avilesino concedió en esta edición a la directora gijonesa Eva Lesmes. «Estoy enormemente agradecida porque este y otros festivales pequeños son muy imperantes para el medio y las ciudades. El cine ha cambiado mucho y hay que aprender a valorarlo», señaló la premiada.