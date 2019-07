Avilés se aplica con los desperdicios Los clientes se pueden llevar bolsas llenas de comida por valor de doce euros por solo 3,99 en las tiendas Más y Más. / OMAR ANTUÑA Cuatro comercios de la comarca se unen a una plataforma para vender los alimentos que les sobran a un precio muy reducido ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Domingo, 14 julio 2019, 01:12

Llevarse a casa una bolsa llena de comida por un tercio de su precio mientras se lucha contra el desperdicio de alimentos es ahora posible en Avilés. Lo es gracias a la plataforma 'Too Good To Go', una aplicación móvil que permite a establecimientos como supermercados, restaurantes o panaderías vender su excedente diario de comida y que los usuarios pueden salvar esos alimentos de calidad a precio reducido, evitando que termine en la basura y contribuyendo así a preservar el medio ambiente.

Bajo el lema #LaComidaNoSeTira, esta plataforma nació en Dinamarca en 2016 y se ha ido expandiendo por once países europeos. A España llegó el pasado año y ha aterrizado en Asturias hace poco más de un mes, «una región en la que cada año se tiran alrededor de 130.000 toneladas de comida, lo que se traduce en que cada asturiano estaría desechando de media unos 126 kilos de alimentos anualmente», aseguran desde la plataforma.

COMO FUNCIONA Paso 1 Descargar la 'app' de Too Good To Go en el móvil. Paso 2 Buscar los establecimientos aderidos cercanos a tu ubicación. Paso 3 Seleccionar el pack de comida que se haya publicado. El pago no se cobra hasta que no se recoge el pedido en la tienda. Paso 4 Acudir a recoger el pedido a la hora que se indica.

Avilés es una de las ciudades asturianas -junto a Oviedo y Gijón- que se ha sumado a la lucha contra el desperdicio. De hecho, la cadena de supermercados MásyMás es la primera a nivel nacional que participa de esta iniciativa «porque toda nuestra política va encaminada a la sostenibilidad y ya desde hace tiempo trabajamos con varias plataformas para evitar el desperdicio de excedentes o alimentos que están cerca de caducar pero están perfectos y antes los teníamos que tirar», explican desde el área de comunicación de la empresa asturiana.

Los clientes pueden sumarse a este proyecto sostenible en las tres tiendas que MásyMás tiene en Avilés, ubicadas en la calle del Quirinal, en la Travesía de la Vidriera y en la calle Juan XXIII. En está última suele comprar Sara Simón, vecina de La Luz pero que trabaja cerca de este comercio y ha conocido la aplicación a través de sus compañeros, «que se pasan el día hablando de esta nueva plataforma y ya tenía curiosidad por probarla y ver qué tal funciona», explicaba mientras recogía su pedido, una bolsa llena de diferentes productos valorada en doce euros pero que ella se ha llevado a casa por tan solo 3,99.

La encargada de la tienda, Charo Fernández, explica como utilizar la aplicación de forma muy sencilla. «Tan solo hay que descargar la app en el móvil y ver qué tiendas tienes cerca de tu ubicación que ofrezcan este servicio. Los comercios anunciamos varias horas antes los packs de alimentos que tendremos disponibles y la hora a la que pasar a recogerlos, que normalmente es a última hora del día», señala. El pago se realiza directamente a través de la plataforma y no se cobra al cliente hasta que no acude al establecimiento y se confirma la transacción. Los productos que se llevan a casa son variados pero sorpresa, «porque depende de lo que nos sobre ese día y gracias a este sistema no tenemos que tirar un montón de comida que es apta para el consumo», celebra Charo Fernández.

Otro de los establecimientos avilesinos que forman parte de 'Too Good to Go' es Go Sushi, una franquicia de comida japonesa que tiene una de sus tiendas en la calle de Rivero. Carlos Fraguas y Elena Laso son sus responsables y explican que «conocimos esta plataforma a través de unos amigos que viven en Holanda y nos parecía muy sostenible e interesante. Además, esta iniciativa es muy útil para nosotros porque el sushi es un producto que se debe comer al momento y si sobran piezas tenemos que tirarlas a la basura», confiesan. En este establecimiento, los clientes que utilicen la aplicación podrán comprar una caja con doce piezas de suhsi -valorada en más de quince euros- por solo 4,50 euros, «un precio por el que merece mucho la pena aprovecharse de estas ofertas», asegura Oihane López, una bilbaína que está en Avilés de vacaciones y ha aprovechado para comerse este manjar japonés a precio de coste. «En Bilbao lleva bastante tiempo activa en mi casa la utilizamos a menudo, es una forma de comer barato y evitar que se tire comida», añade. En Go Sushi ponen a la venta packs todos los días a la hora de comer y en la cena «pero hay que estar rápido porque los clientes llegan a venir de otras ciudades a buscar los packs que anunciamos el día antes», aseguran sus dueños.

Otro de los productos perecederos que se debe consumir en el día es el pan y la bollería. En Avilés, la panadería Panrís (calle Doctor Jiménez Díaz) se unió a esta plataforma hace menos de un mes. «Desde entonces, no ha habido ni un solo día en el que no hayamos tenido un par de clientes recogiendo los productos que nos sobran a última hora del día», asegura una de las empleadas, Marta Arrojo. Sus pack sorpresa son muy variados «y es genial porque antes llegábamos a tirar comida que nos sobraban por valor de hasta cuarenta euros», confiesa Arrojo.

El ahorro es importante pero la vertiente ecológica y sostenible es, sin duda, sobre la que gira esta nueva aplicación. Por eso, la tienda ecológica Catasol de Las Vegas no dudó en sumarse en cuanto la conoció. «Nosotros somos una cooperativa que tenemos huertos en Castrillón, nos lo enseñó una de las socias y encaja perfectamente con nuestra filosofía sostenible», asegura su responsable, Dolores Hofmann. Confiesa que no hay un solo día que no vendan sus packs, «cajas llenas de frutas y verduras que están en perfecto estado pero a lo mejor están muy maduros y se tienen que consumir en el día. El cliente se los lleva por un tercio de su valor y a nosotros nos hace un favor porque evita que tiremos la comida».