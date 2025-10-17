Avilés celebra los 600 años del pueblo gitano en España

El 12 de enero de 1425 el rey Alfonso V de Aragón plasmaba su rúbrica en un salvoconducto a favor de un grupo de personas ... gitanas liderado por Juan de Egipto Menor, un documento que permitía a estos nómadas circular y atravesar la Corona de Aragón en su peregrinaje. Aquel hito marca la presencia del Pueblo Gitano en España y se cumplen, por tanto, 600 años, una efeméride que el Ayuntamiento de Avilés celebrará en las próximas semanas con un programa de actividades organizado por la Fundación Secretariado Gitano (FSG).

La iniciativa, que se desarrollará del 20 al 31 de octubre, trata de acercar a la ciudadanía la historia, la cultura y las aportaciones del pueblo gitano a través de una variada propuesta cultural y educativa. Esta programación fue presentada ayer por el concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina, acompañado por Maytté Álvarez Madruga, coordinadora de la FSG en Avilés; y Jandro Jiménez Jiménez y Margarita Gutiérrez Rodríguez, técnico de Intervención Social y orientadora educativa de la FSG en Avilés.

La programación que se ha preparado tiene como eje central la exposición '600 años de historia compartida', «una muestra que recorre momentos decisivos del pueblo gitano en España, desde su llegada a la península en el siglo XV hasta la Gran Redada de 1749, y pone en valor sus símbolos, valores y contribuciones culturales», explicaron sus organizadores en la presentación.

La programación para acercar a la ciudadanía la cultura y aportaciones del pueblo gitano se desarrollará del 20 al 31

La exposición podrá visitarse en dos espacios. La primera parada será en el CIFP Avilés, donde permanecerá del 20 al 24 de octubre en el hall de entrada del centro, dentro del Proyecto de Interculturalidad del centro en el que colabora la FSG junto a otras entidades locales.

Y del 27 al 31 de octubre las actividades se trasladarán a la sala de exposiciones del Palacio de Valdecarzana, donde tendrá lugar su acto inaugural el lunes, 27 de octubre, a las 12 horas. Podrá visitarse de martes a viernes, en horario de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. A lo largo de la semana se sucederán nuevas visitas guiadas, tanto de centros educativos como abiertas al público, que se combinarán con otro tipo de actividades didácticas.

Además, el viernes 24 de octubre, a las 19 horas, se proyectará en la Casa de Cultura el documental 'La Singla', de Paloma Zapata, que rescata la historia de Antoñita Singla, una bailaora sorda cuya fuerza y talento la convirtieron en una de las grandes figuras del flamenco. Estas propuestas se completan con una actividad medioambiental en la Escuela de Selvicultura de Valliniello.