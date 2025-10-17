El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El programa lo presentó ayer el concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina, acompañado por Maytté Álvarez, Jandro Jiménez y Margarita Gutiérrez, de la Fundación Secretariado Gitano de Avilés. SIMAL

Avilés celebra los 600 años del pueblo gitano en España

El CIFP y el Palacio de Valdecarzana acogerán una exposición con la historia de su llegada a la península y se proyectará un documental en la Casa de Cultura el día 24

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El 12 de enero de 1425 el rey Alfonso V de Aragón plasmaba su rúbrica en un salvoconducto a favor de un grupo de personas ... gitanas liderado por Juan de Egipto Menor, un documento que permitía a estos nómadas circular y atravesar la Corona de Aragón en su peregrinaje. Aquel hito marca la presencia del Pueblo Gitano en España y se cumplen, por tanto, 600 años, una efeméride que el Ayuntamiento de Avilés celebrará en las próximas semanas con un programa de actividades organizado por la Fundación Secretariado Gitano (FSG).

