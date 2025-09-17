Avilés, crecemos reciclando orgánica El Ayuntamiento lanza una campaña para mejorar la separación de los residuos orgánicos y reforzar la concienciación ciudadana en materia de reciclaje, tanto entre los ciudadanos como en grandes productores

Cada persona genera cada día 1,1 kilo de residuos. 400 kilos al año. Y casi un 40% es materia orgánica. Un pequeño gesto, el de separar y reciclar la orgánica, supone un gran cambio: reduce la cantidad de basura que es depositada en los vertederos autorizados, disminuye la emisión de gases de efecto invernadero y permite obtener compost, un fertilizante natural que mejora el suelo y reduce el uso de productos químicos. Pero, además, si reciclamos, ahorramos.

Por eso, el Ayuntamiento de Avilés, comprometido con el cuidado de nuestro entorno y el medio ambiente, lanza una nueva campaña para mejorar la recogida selectiva de residuos, especialmente la fracción orgánica. En cumplimiento con la Ley de Residuos y con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esta iniciativa da continuidad a la subvención concedida por el Principado de Asturias en 2022 para proyectos de compostaje y tratamiento biológico de biorresiduos.

Un gran generador de residuos hace uso del contenedor propio entregado en su establecimiento

El objetivo: mejorar la separación de los residuos y reforzar la concienciación ciudadana en materia de reciclaje, tanto entre los ciudadanos como en grandes productores (restaurantes, fruterías, panaderías...). Actualmente solo se recicla el 6% de la materia orgánica cuando el objetivo es recoger separadamente el 100% de la materia biodegradable generada en el municipio.

Desde el punto de vista económico, la nueva ley también conlleva un nuevo impuesto sobre los residuos que se depositan en los vertederos. Un impuesto que no se aplica sobre los residuos orgánicos recogidos separadamente, que se usan para producir compost. Es decir, si reciclamos la fracción orgánica, ahorramos.

Los bioresiduos domésticos son los residuos orgánicos biodegradables de origen vegetal y/o animal, susceptibles de degradarse biológicamente generados en el ámbito doméstico y comercial. La materia orgánica se compone por restos de organismos que una vez estuvieron vivos.

¿Sabías que…?

En los hogares de Avilés, cada persona genera 1,1 kg de basura al día.

¡Y casi el 40% es materia orgánica! Pero… solo se separa el 6%. ¡Es momento de cambiar esto! Separar la orgánica es cuidar Avilés.

Con la gestión adecuada, todos estos residuos pueden transformarse en recursos valiosos

Si separamos los bioresiduos generados en casa y los depositamos en el contenedor marrón, la materia orgánica recogida será trasladada a una planta de compostaje, donde se cierra el ciclo de la materia orgánica y se transforma en un abono de gran calidad: el compost.

¿Qué depositar en el contenedor marrón?

-Restos de fruta y verdura

-Restos de carne y pescado

-Cáscaras de marisco, huevos y frutos secos

-Restos de comida cocinada

-Papel de cocina y servilletas y hueveras de cartón sucias

-Restos de pan, galletas y bollería

-Posos de café y restos de infusiones

-Restos de plantas

-Tapones de corcho naturales, palillos de dientes y cerillas

¿Qué residuos no se pueden depositar en el contenedor de la orgánica?

-Colillas de cigarros

-Restos de barrer y de aspiradora

-Compresas y pañales

-Excrementos de animales

-Envases de papel y cartón

-Vidrio

-Envases de plásticos, latas y bricks

-Cenizas

Para garantizar la calidad del compost que se obtendrá después, ya que si la materia orgánica es mezclada con otro tipo de residuos no podrá ser reciclada, el contenedor marrón se encuentra cerrado y solo puede abrirse utilizando la tarjeta de apertura.

Para facilitar el reciclaje, se han reubicado y sustituido 190 contenedores de 2000 litros en la vía pública por otros más accesibles. Al solicitar las nuevas tarjetas para poder usarlos, se entregarán cubos y bolsas biodegradables de 10 litros.

Si desde tu negocio quieres contribuir, recibirás un contenedor de 240 litros y bolsas biodegradables del mismo tamaño.

¡Aporta tu granito de orgánica y participa!