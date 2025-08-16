Por primera vez en la historia, Avilés cuenta con una asociación conformada exclusivamente por personas mayores. Bajo el nombre de Amigaza, cuenta con una ... gestora de algo menos de diez personas y con un centenar de socios, aunque las cuotas todavía no se han activado, a la espera de la aprobación de los estatutos y la puesta en marcha de la iniciativa de manera oficial. Su presidenta en funciones, Cani Guardado (Avilés, 1948), explica el proyecto en LA VOZ DE AVILÉS.

–Comencemos por usted. Es hija del poeta Bernardino 'Lalo' Guardado, militante del PSOE y residente en La Coruña durante casi 50 años, ¿cómo llega a la Asociación Amiganza?

–Buena parte de culpa la tiene Tino Álvarez, que aunque a nivel de posturas políticas estamos alejados, es una grandísima persona, tengo muy buena relación con él y fue el que me propuso para ser presidenta de esta junta gestora inicial de la asociación. Además, la idea de crear algo así fue también de la concejala de Mayores de la ciudad y con quien también tengo una gran relación. La idea me pareció muy buena y creo que Avilés necesitaba tener una asociación única y exclusivamente destinada a personas mayores.

–¿Cómo está siendo la acogida?

–La verdad es que muy positiva. A nivel Ayuntamiento el apoyo es total, aunque estamos empezando y esto no significa nada porque queremos ser reivindicativos. Hemos recibido el interés de muchas personas para formar parte y ya tenemos unos cien socios, aunque todavía no hemos activado las cuotas, que rondarán los doce euros anuales –algo simbólico para hacernos cargo de los gastos de oficina–. Además, el Ayuntamiento nos ha proporcionado un local en el espacio de la Caja de Ahorros, en Las Meanas, algo muy necesario para que puedan acudir sobre todo las personas que viven solas.

–¿Qué objetivos se marcan para empezar?

–Queremos orientar y ayudar a las personas mayores, reivindicar todo lo que sea necesario y atender diferentes problemas y sugerencias que nos lleguen. Tendremos un buzón para ello. Más allá de actividades lúdicas, que son importantes y habrá algunas, queremos ser una asociación comprometida y solidaria. De hecho, nuestra primera actividad fue acudir al manifiesto de Maruja Torres contra el genocidio de Gaza.

–¿Algún ejemplo de actividad lúdica que contemplan?

–Pues más que realizar viajes, que esto no es el Imserso y en Avilés ya está la Asociación Tierno Galván que los organiza, optaríamos por excursiones cortas y con motivos culturales, por ejemplo.

–¿Desde qué edad admiten socios?

–A partir de los sesenta años. Sin embargo, en algún caso puntual podríamos aceptar a personas un poco más jóvenes.

–¿Qué problemas percibe en las personas mayores en estos momentos?

–Pues son varios. Por lo que nos cuentan y por lo que vivo yo en carne propia, que ya soy bisabuela, está la cuestión de la soledad no deseada. Yo estoy acompañada, pero mucha gente de mi edad no y es una situación complicada. Queremos realizar actividades, tendremos el local... Es importante que salgan de casa, se sientan partícipes y si es ejercitando el cerebro de alguna manera mucho mejor. Además, están las dificultades con las tecnologías... Los bancos, las administraciones... Por una parte ellos no lo ponen fácil y por otra también detectamos que hay personas que con los años se rinden ante las nuevas aplicaciones y creo que eso también es un error. Estaría bien organizar cursos, aunque también tenemos claro, por ejemplo, que las comunicaciones de la asociación se harán también por correo ordinario, no solo por whatsapp y correo electrónico. Al final, todo el mundo tiene derecho a enterarse de lo que hacemos, tenga o no presencia digital, y más en estas edades. Y por citar otro problema bastante recurrente, está el de la accesibilidad, que creo que es bastante mejorable en Avilés.

–¿Qué percepción cree que tiene la juventud de las personas mayores? A veces da la sensación de que los jóvenes se sienten cada vez más alejados de ustedes y no les dan el valor que pueden ofrecer por todo lo vivido a lo largo del tiempo.

–Al hilo de esto, el otro día en el médico me dijeron en el mostrador que les diese el correo electrónico de mi hijo, a lo que respondí que yo tenía el mío propio. Obviamente lo hacen por bien, pero sí percibo que nos tienen un poco como a personas algo así como inútiles por nuestra edad. Es verdad que hay gente que se niega a evolucionar y nos ganamos esa fama, pero creo que en general hay una percepción de que somos muebles viejos ya y no es así. Incluso en los casos en los que físicamente ya estamos más tocados, la cabeza sigue ahí y debemos estimularla.

–¿Tienen alguna actividad prevista próximamente?

–Todavía no. Estamos esperando por los últimos trámites para dar de alta oficialmente la asociación y a partir de septiembre, cuando nos reunamos en asamblea y tengamos la directiva definitiva, nos pondremos a ello. Por ahora estamos recopilando ideas y repartiendo un poco las tareas entre toda la gente que estamos en la gestora.

–Ha vuelto a Avilés después de muchos años en La Coruña. ¿Se quedará aquí para siempre ya?

–No creo. Sí nos veo a mi marido y a mí algunos años aquí, pero al final tenemos a nuestros hijos y nietos en La Coruña y, aunque estamos cerca, seguramente con el paso del tiempo nos acabemos volviendo. Me encanta Avilés y estamos muy a gusto aquí, pero al final la familia tira.

–¿En qué afectaría eso a la asociación?

–Estará por encima de las personas. Yo aportaré siempre mi granito de arena, aunque lo normal es que cuando yo no esté aquí la asociación siga adelante con su camino ayudando a las personas mayores de la ciudad.