Cani Guardado, en la plaza del Carbayedo, donde nació y murió su padre, el poeta Bernardino 'Lalo' Guardado. Juan Carlos Román

Cani Guardado

Presidenta de la Asociación Amiganza de personas mayores de Avilés
«Avilés necesitaba tener una asociación para las personas mayores»

«Aunque el aspecto lúdico está muy bien, nuestra idea principal es orientar, ayudar y reivindicar, atendiendo problemas y preguntas»

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:56

Por primera vez en la historia, Avilés cuenta con una asociación conformada exclusivamente por personas mayores. Bajo el nombre de Amigaza, cuenta con una ... gestora de algo menos de diez personas y con un centenar de socios, aunque las cuotas todavía no se han activado, a la espera de la aprobación de los estatutos y la puesta en marcha de la iniciativa de manera oficial. Su presidenta en funciones, Cani Guardado (Avilés, 1948), explica el proyecto en LA VOZ DE AVILÉS.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

