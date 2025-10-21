El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aspecto actual de las antiguas naves de fabricación de aluminio de Alcoa. ARNALDO

El Ayuntamiento de Avilés concede licencia de demolición parcial en la antigua Alcoa

Se retirará todo lo relacionado con la fabricación del aluminio para su adaptación a la fabricación de torres eólicas

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Martes, 21 de octubre 2025, 07:40

El Ayuntamiento de Avilés ha concedido a Windar New Structures SL licencia para llevar a cabo obras de demolición parcial de construcciones en ... la antigua fábrica de Alcoa, en San Balandrán. Se trata del paso previo a la adaptación de las instalaciones al nuevo proyecto industrial impulsado por la compañía, que de momento no tiene fecha de inicio prevista a la espera de que el mercado de las energías renovables, más en concreto de la offshore, que se encuentra prácticamente paralizado, se ponga de nuevo en marcha. En un primer momento se había avanzado que la producción comenzaría en el primer semestre de 2026, pero un mes después la incertidumbre del contexto mundial llevó al presidente de la compañía, Orlando Alonso, a condicionar esta inversión a la estabilización del mercado.

