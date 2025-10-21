El Ayuntamiento de Avilés concede licencia de demolición parcial en la antigua Alcoa

El Ayuntamiento de Avilés ha concedido a Windar New Structures SL licencia para llevar a cabo obras de demolición parcial de construcciones en ... la antigua fábrica de Alcoa, en San Balandrán. Se trata del paso previo a la adaptación de las instalaciones al nuevo proyecto industrial impulsado por la compañía, que de momento no tiene fecha de inicio prevista a la espera de que el mercado de las energías renovables, más en concreto de la offshore, que se encuentra prácticamente paralizado, se ponga de nuevo en marcha. En un primer momento se había avanzado que la producción comenzaría en el primer semestre de 2026, pero un mes después la incertidumbre del contexto mundial llevó al presidente de la compañía, Orlando Alonso, a condicionar esta inversión a la estabilización del mercado.

Lo que la Junta de Gobierno Local ha autorizado este lunes son labores de desmantelamiento y demoliciones parciales, ya que buena parte de las edificaciones y construcciones existentes serán reaprovechadas posteriormente, una vez que ya ha sido sacada toda la chatarra y otro material aprovechable que había quedado dentro de las instalaciones.

La actuación autorizada contempla la retirada de todo aquello propio y característico de la fabricación del aluminio que no pueda ser adaptado para la fabricación industrial de las torres eólicas previstas en el propósito industrial posterior, de tal modo que la mayor parte de los edificios preexistentes permanecerán, mientras que las pequeñas construcciones y las instalaciones específicas de producción de aluminio serán desmanteladas.

Los equipamientos cuyo desmantelamiento o demolición está previsto en este proyecto son equipamientos de proceso, en concreto los hornos de fundición y reciclado, las cubas e instalaciones de electrolisis, que se encuentran en ejecución de medidas urgentes;equipamientos auxiliares del proceso como silos de almacenamiento y distribución de alúmina; instalaciones específicas y auxiliares de proceso, en particular el desmantelamiento de la instalación de tratamiento de aguas industriales;instalaciones generales de energía, gases, aire comprimido, etcétera. relacionadas con la seguridad industrial, así como la demolición de edificios definidos específicamente para el proceso productivo anterior como la fabricación de pasta, la de brea, las subestaciones y forjados y rampas de cubas para series 2 y 3.

Se planifica una actuación de siete meses que dará prioridad a las áreas que posteriormente tendrán una mayor intervención de acondicionamiento para el proceso industrial futuro.

Entre las instalaciones que no serán desmanteladas o demolidas y cuyo aprovechamiento posterior se contempla están las infraestructuras generales de energía y comunicaciones, la infraestructura general de abastecimiento y evacuación de aguas, la de control de las aguas, suelos y emisiones a la atmósfera, el punto limpio para almacenamiento y clasificación de residuos de intemperie, el edificio administrativo y de servicios del personal y los edificios de almacenamiento y nave de mantenimiento, así como los accesos y viarios y el cierre perimetral.

Windar es la propietaria de estos terrenos desde que en septiembre de 2023 el administrador concursal de Alu Ibérica, la sociedad que entonces gestionaba la fábrica, le adjudicó los activos por veinte millones de euros.

El proyecto ha ido caminando despacio desde entonces. En abril de 2024 el presidente de Windar, Orlando Alonso, explicaba al presidente del Principado, Adrián Barbón, que su previsión era comenzar la producción de las estructuras eólicas en el primer semestre de 2026. Previamente, era necesario un informe de impacto ambiental emitido por el Principado de Asturias, que dio el visto bueno en abril de 2025 así como la redacción de un estudio histórico industrial del conjunto, solicitado por la dirección general de Patrimonio Cultural de la consejería de Cultura.

Solventados estos trámites, ahora el Ayuntamiento concede una licencia que permitirá a la empresa ir adecuando las instalaciones con la vista puesta en una pronta recuperación del mercado. Mientras tanto, sigue adelante la construcción de su nuevo centro de producción en Polonia.