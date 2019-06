Baldajos, Secretariado Gitano, Artes y Oficios y Alba García, premios de LA VOZ DE AVILÉS Iniciativa Empresarial. Alejandro Díaz, propietario y gerente del Grupo Baldajos | AcciónSocial. Víctor García, director de laFundación Secretariado Gitano en Avilés. | Acción Cultural. Luis Rodríguez, presidente del patronato de la Escuela de Artes y Oficios. | Deporte. La atleta Alba García, impulsora del movimiento de 'running' femenino Yes We Run. / MARIETA Los galardones reconocen, por décimo sexto año consecutivo, el trabajo de personas y entidades por el progreso de la comarca REDACCIÓN AVILÉS. Domingo, 16 junio 2019, 01:44

El Grupo Baldajos, la Fundación Secretariado Gitano, la Escuela de Artes y Oficios y la atleta Alba García, han resultado distinguidos con los premios anuales a la excelencia que, desde el año 2004, concede LA VOZ DE AVILÉS para reconocer públicamente el esfuerzo y el trabajo de todas aquellas personas e instituciones que trabajan con tesón por el progreso y el bienestar de la comarca en todas sus vertientes.

Los galardones se entregarán el próximo 24 de junio en una ceremonia que se celebrará en el auditorio de la Casa Municipal de Cultura, y a la que seguirá un vino español en el restaurante Santa Cecilia de la calle Galiana. Allí se concitarán un amplio número de representantes institucionales y de distintas entidades y sectores de la sociedad avilesina y de la comarca.

Iniciativa Empresarial

Grupo Baldajos | De un taller a un grupo con implantación nacional

Casi con los veinte años recién cumplidos, el luanquín Alejandro Díaz abrió un taller de neumáticos en Gijón, y dos años después dio un gran salto con la compra de la empresa avilesina Vulcanizados Baldajos. A partir de ahí no ha parado de crecer hasta crear un grupo empresarial que incluye talleres en seis provincias y una planta de fabricación de neumáticos de 5.000 metros cuadrados en Langreo, Recauchutados del Cantábrico. La compañía da trabajo actualmente a más de 130 personas. La vocación del Grupo Baldajos es la de seguir creciendo, siempre comprometido con la mejora contínua, tanto en instalaciones como en servicios, siempre pegada al territorio y manteniendo sus oficinas centrales en Avilés.

Acción Social

Fundación Secretariado Gitano | Dos décadas de trabajo por la integración en la comarca

Una de cada cuatro de las familias gitanas asturianas reside en la comarca de Avilés, y por ellas lleva trabajando sobre el terreno la Fundación Secretariado Gitano a través de distintos programas de inserción, formación e integración. En este tiempo han atendido a unas 1.600 personas y logrado 852 contratos de trabajo. 670 miembros de esta comunidad se han formado en diversas ocupaciones y sectores profesionales y, además, se ha erradicado el chabolismo en Avilés. Todo esto ha ocurrido gracias al personal de la fundación, pero también al esfuerzo de más de setenta voluntarios y la colaboración activa de alrededor de 250 empresas, que han posibilitado esa inserción.

Acción Cultural

Escuela de Artes y Oficios | 140 años formando en los conocimientos populares

La Escuela de Artes y Oficios es una de las instituciones más veteranas de la comarca. Acaba de cumplir 140 años al servicio del saber popular y, a lo largo de todo este tiempo ha sabido reponerse a un incendio que destruyó el edificio y paralizó la actividad durante cerca de siete años, y ahora mismo trabaja por mantener una formación educativa apelando a la historia y tradición de Avilés y a un profesorado de referencia y gran prestigio, como el actual jefe de estudios, Amado González Hevia, 'Favila'. Entre sus paredes se han formado los hermanos Espolita, Luis Bayón y Hugo Fontela.

Deporte

Alba García | La atleta que hizo despegar el 'running' femenino

Campeona de España de 10 kilómetros en ruta y medallista con la selección nacional en el Campeonato de Europa de campo a través en 2013 y en la Copa de Europa de 10.000 metros lisos en 2014, loe méritos deportivos de la avilesina Alba García no se cuentan con los dedos de las manos, y los extradeportivos son aún más abundantes. Luchadora nata, lleva ya cinco años batallando contra una artritis reumatoide que, a la postre, acaba de propiciar su retirada de la competición de élite, que no del deporte. Sigue acudiendo cuando puede a carreras populares y, sobre todo, animando al grupo de corredoras Yes We Run, que cada domingo acuden a entrenarse al parque de Ferrera.