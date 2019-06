Desde el colectivo Mavea también hacen un llamamiento para que se prohiba de forma definitiva el baño en la playa de San Balandrán. «Bañarse o pescar en San Balandrán supone un riesgo para la salud, pero la Autoridad Portuaria de Avilés no se atreve a prohibir directamente el baño y la gente se sigue bañando y pescando en esa zona», denuncia Francisco Baena. De hecho, las playas de la ría avilesina no están tipificadas como playas para el baño, sino como zona industrial, «y es cierto que las aguas han mejorado mucho con las últimas limpiezas, pero no dejan de estar en contacto con sustancias tóxicas de las industrias», alegan. Desde Mavea también mantienen su apoyo a los vecinos de Zeluán, «es necesario llevar a cabo medidas para evitar las inundaciones que sufren cada poco en esa zona, «por no hablar de la necesidad de conservar la Ensenada de Llodero, que recordamos que es también un Monumento Natural».