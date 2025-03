Los comerciantes piden regular el 'Black Friday' «para no acabar con las ventas de Reyes»

GIOVANNA F. BERMÚDEZ AVILÉS. Jueves, 21 de noviembre 2019, 01:46 | Actualizado 09:52h. Comenta Compartir

El comercio local se prepara para encarar una campaña navideña que desde hace algunos años comienza con el conocido como 'Black Friday' o viernes negro, una tradición llegada desde América que consiste en hacer descuentos importantes en determinados productos durante el último viernes del mes de noviembre. Una fecha de rebajas adelantada que, según aseguran, al pequeño comercio de la ciudad no le sale nada rentable, puesto que se ve obligado a hacer descuentos a unos productos que podrían vender unos días más tarde por el precio habitual, manteniendo su margen de beneficio.

«En realidad no compensa, lo hacemos por no descolgarnos, pero verdaderamente nos perjudica porque hipotecamos la campaña de Navidad», explica Carlos Fernández, propietario de la tienda de electrodomésticos Data 2000, que se ve «obligado» a sumarse al 'Black Friday' durante las dos últimas semanas del mes con descuentos que van desde el 10 al 40 %, ya que de no hacerlo perdería ventas en favor de las grandes superficies, a las que sí les renta este viernes de rebajas porque «se pueden permitir hacer ofertas mucho más llamativas».

En una situación parecida se encuentra Verónica Carbajal, propietaria de la tienda de ropa La Oveja Negra, quien también realizará descuentos, en su caso sólo durante la última semana de noviembre, ya que reconoce que durante esos días vende más, aunque no gana lo que debería, puesto que para hacer los descuentos se ve obligada a reducir su margen de beneficio, que ya de por sí no es muy amplio. «El pequeño comercio no puede competir con las grandes superficies, ellos tienen un margen de beneficio muy superior, venden mucho y por eso les sale rentable hacer grandes descuentos, pero además la gente tiene que darse cuenta que en estos periodos de rebajas no va a encontrar todos los modelos y tallas de los productos que quieren, tienen que animarse a comprar en el comercio local todo el año, porque somos los que movemos la ciudad», comenta Carbajal.

Algunos comercios incluso han optado por renunciar a la promoción del viernes negro. Es el caso de la tienda de Regalos Jesús, cuya propietaria, Bárbara González, reconoce que tras unos años realizando descuentos ha desistido porque no le compensa. «Para nosotros es más bien un perjuicio porque vendemos los mismos productos que la gente se llevaría unas semanas después para Navidad pero sin sacarles rendimiento, y además nos dimos cuenta que los clientes, en su mayoría, tampoco conocían la campaña, les haces el descuento pero ellos no vienen buscándolo», explica González, para la que sumarse al 'Black Friday' le suponía trabajar el doble para ganar mucho menos.

Productos específicos

La promoción del viernes negro es un reclamo cada vez más utilizado por las grandes marcas que, en algunos casos, como es el de la mueblería Nuevo Confort, les ofrecen una serie de productos destinados especialmente a hacerles rebajas llamativas. Tal y como explica la propietaria del comercio, Mari Paz Rodríguez, algunos fabricantes de colchones les envían determinados modelos pensados para ser rebajados e incluso la cartelería para anunciar los descuentos, que pueden llegar en este caso hasta el 60% del precio original en algunos productos, algo a lo que la gente «se está acostumbrando», puesto que este es el segundo año que en esta mueblería se suman a esta campaña, y aunque el año pasado aún era desconocida, este ya han tenido varios clientes interesados en conocer los descuentos que van a llevar acabo en estas dos últimas semanas del mes.

La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) considera que el 'Black Friday' «rompe la campaña de ventas tradicional de Navidad, que siempre fue la más importante para el comercio local», por lo que según explica su gerente, José Antonio Álvarez, es necesario que este tipo de promociones «estén reguladas», ya que cada vez tienen una mayor implantación y si se sigue en esta línea «acabaremos también con las ventas de Reyes». En el año 2012 se liberalizó la temporada de rebajas en el comercio, algo que según la Unión de Comerciantes, lo que ha conseguido es «desvirtuar» esta herramienta de marketing y promoción, destinada a eliminar el stock de la temporada, ya que si constantemente se realizan rebajas la ciudad se convertiría, según el gerente de la Ucayc, en un «espacio low cost», algo que perjudicaría al comercio local incapaz de mantener periodos tan largos de promoción.

A pesar de que el 'Black Friday' gana presencia año tras año, Asturias es, según un estudio de la empresa Cuponation, una de las provincias en las que menos búsquedas se realizaron el año pasado para comprar productos por internet durante el evento comercial, uno de cada 22 asturianos se interesaron en el viernes negro el pasado año, una cifra parecida a la que se dio en Cantabria, Gerona, León y Madrid. Según este mismo estudio los productos más buscados por los asturianos durante la campaña de 2018 fueron todos tecnológicos: la Playstation 4, seguida de la Nintendo Switch, smartphones y televisores.