El Certamen de Ganado se clausura entre reproches por el trato a los participantes

La clausura del Certamen Ganadero de San Agustín no ha estado esta mañana exenta de polémica después del cruce de acusaciones entre la portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Esther Llamazares, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, sobre el trato a los profesionales que se desplazaron hasta Avilés para participar en la segunda cita más antigua de España y uno de los símbolos de las fiestas de San Agustín.

Llamazares denunció las condiciones «indecentes, insalubres e inhumanas» de aquellos ganaderos que habían quedado a dormir en el Pabellón, lo que es habitual entre los profesionales a los que no les compensa regresar a sus domicilios durante estos días. «Hemos podido conocerlo gracias a personas valientes que nos lo han dicho», aseguró Llamazares denunciando que los afectados habían dormido «en lugares sin ventilación». Las vallas metálicas utilizadas en la cita ganadera se utilizaron como somieres, con el forraje como colchón, denunció Llamazares. «Es algo que no puede volver a producirse. Defienden más al lobo que a las personas», aseguró la portavoz del grupo municipal del Partido Popular.

Por su parte, la alcaldesa, Mariví Monteserín, reconoció que se habían «producido dos dificultades que ya se habían resuelto«, opinando que el PP había estado »desafortunado« con su denuncia. La regidora reconoció que el espacio reservado para la pernoctación de los ganaderos »está difícil de habitar«, reconociendo que se deben »mejorar las cosas«. Así avanzó que a partir del próximo mes de septiembre, el gobierno abordará con el sector, especialmente las organizaciones y asociaciones participantes, las condiciones de la feria avilesina para 2026. «Hay que involucrarlas más en la organización», avanzó sin llegar a descartar que los ganaderos que lo necesiten sean alojados en hoteles durante el certamen de este año.

«Punto de encuentro con el sector primario»

Al margen de esta polémica, Mariví Monteserín destacó la importancia del Certamen Ganadero de San Agustín como «punto de encuentro entre la ciudad y el campo, donde Avilés debe jugar un papel muy especial«. La primera edil recordó que la clausura de la cita representa el tradicional cierre de »unos días festivos muy intensos en la ciudad y un verano que debemos ver de manera positiva«. Monteserín recordó que junto con la vocación industrial y, ahora, turística de la ciudad, Avilés «nunca olvida la importancia del sector primario y debemos ser un punto de encuentro cultural, social y económico entre el campo y la ciudad».

Por su parte, el gerente del Banco de Tierras, José Ramón Feito Lorences, destacó la importancia del organismo autonómico del Principado de Asturias para facilitar el relevo generacional en el sector. Este año, se han aportado 200.000 euros a cinco ganaderías donde se facilitó el cambio de titularidad.

José Ramón Feito también recordó la importancia de una buena gestión de las tierras y el monte porque «siempre es una herramienta para luchar mejor contra los incendios».