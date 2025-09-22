Chomón y Neville, los nombres del 'Fantaterror' en el cine español

Tras el éxito del curso dedicado al Expresionismo Alemán, el 'Fantaterror' es el género protagonistas del II Curso de Formación de Públicos, organizado por ... la Cátedra de Cine y desarrollado en el Centro de Servicios Universitarios. Ayer, en su primera sesión, Cristian Franco, director de la Filmoteca de Cantabria, fue el encargado de explicar el entorno cultural, político y económico en el que prosperó.

Franco, que aclaró que su especialidad no es en realidad el 'fantaterror' sino el cine durante el franquismo, nombró a Segundo de Chomón y a Edgar Neville como autores principales de este género que en España se desarrolló principalmente en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado.

Aclaró Franco que nunca un título, por exitoso que sea, puede ser considerado el creador de un género sino que siempre responde a un «proceso histórico largo». En el caso del 'fantaterror', señaló que hay antecedentes e influencias desde antes de los años 60, aunque no muchos, sin embargo ciertos cambios legislativos «le dieron oxígeno».

Pero fueron ante todo dos los cineastas que firmaron algunos títulos señeros de este género: De Chomón y Neville. El primero fue «un creador notable y capaz de crear un mundo propio» que, con el tiempo, «se especializó en los efectos especiales». El segundo, formado en Estados Unidos, rodó 'La torre de los jorobados', «el antecedente más claro del 'fantaterror'».