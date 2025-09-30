El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Acceso principal al Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Avilés. Arnaldo García

Educación invierte 385.386 euros para mejorar la instalación eléctrica y el sistema contra incendios del CIFP Avilés

La consejería da luz verde a dos contratos que servirán para renovar el centro de formación en los próximos meses

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:26

La consejería de Educación está a punto de ejecutar dos importantes proyectos de renovación de instalaciones en la sede del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Avilés ... , mejoras que se llevarán a cabo en los próximos meses después de que se hayan adjudicado dos contratos que suman una inversión global de 385.386 euros.

