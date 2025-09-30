Educación invierte 385.386 euros para mejorar la instalación eléctrica y el sistema contra incendios del CIFP Avilés

La consejería de Educación está a punto de ejecutar dos importantes proyectos de renovación de instalaciones en la sede del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Avilés ... , mejoras que se llevarán a cabo en los próximos meses después de que se hayan adjudicado dos contratos que suman una inversión global de 385.386 euros.

La primera actuación tiene que ver con la reforma de la instalación de protección contra incendios en el CIFP Avilés con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y legalizar la instalación. Este contrato ya ha sido adjudicado a la empresa Ergon Electricidad S. L. y supone una inversión 210.540 euros. El plazo de ejecución de este contrato es de tres meses, por lo que las obras deberían estar finalizadas antes de que termine el año.

Esta actuación comprende la reforma de la instalación de protección contra incendios, tanto en lo referente a la detección y alarma, extinción, señalización y sectorización, así como la obra civil necesaria para llevar a cabo estas mejoras en el centro de formación avilesino. También se contempla la instalación de puertas y tabiques con la resistencia al fuego adecuada.

De manera paralela se desarrollará otro proyecto de reforma de la instalación eléctrica en baja tensión del centro, una actuación que tiene un plazo de ejecución similar de tres meses. Este contrato se ha adjudicado a la empresa Llumera Astur S. L. y contempla una inversión de 174.846 euros.

El desarrollo de este proyecto es importante, toda vez que viene a corregir los defectos apuntados por el Organismo de control autorizado (OCA) en materia de instalación eléctrica, así como la legalización de la propia instalación del centro de formación. En este proyecto cabe destacar que será necesario dotar al centro de un suministro complementario y es por ello que se propone solicitar una nueva acometida en el proyecto. Tras la consulta realizada a EREDES la propuesta consiste en ejecutar una nueva acometida desde la red, disponiendo una hornacina integrada en el cierre de la parcela con las unidades funcionales correspondientes. Se desarrollarán además otras mejoras complementarias.