La formación profesional de Avilés llena los ciclos de informática e instalación y mantenimiento

Da igual las señales que envíe el mercado laboral porque los gustos y preferencias de los estudiantes parecen no cambiar a tenor de la matrícula ... de los centros de formación profesional. Todavía no está cerrada porque este viernes día 5 se abrirá una convocatoria extraordinaria tras la publicación de las plazas vacantes en los diferentes grados, pero la que ya está formalizada mantiene el guion de los años precedentes. Este día también comenzará la matrícula de las enseñanzas que se imparten virtualmente.

En el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Avilés, los estudios más demandados pertenecen a las familias profesionales de informática y comunicaciones (con unos 400 alumnos, de momento), seguidos de los de electricidad y electrónica. Llama la atención, un año más, que estudios con salida profesional prácticamente inmediata despierten poco interés entre el alumnado de un centro que a día de hoy tiene matriculados a 1.480 estudiantes y espera que en este periodo extraordinario puedan hacerlo otros 300 o 400.

El curso en formación profesional comenzará el lunes día 15, y ciclos como los de gestión administrativa, soldadura, sistemas microinformáticos, estética y belleza, carrocería, electromecánica de vehículos, administración y finanzas, sistemas electrotécnicos y automatizados, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, desarrollo de aplicaciones web, mecatrónica y laboratorio lo harán completos, algunos incluso con una larga lista de reservas. No es novedad. Todos ellos tienen una gran demanda desde hace tiempo.

Y tampoco es nuevo que grados medios como el de instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicaciones o mecanizado, entre otros, tengan plazas libres y a empresas llamando desde mitad de curso a los respectivos departamentos pidiendo profesionales para sus plantillas. Quedan también vacantes en peluquería, operaciones de laboratorio, mantenimiento electromecánico.

Los de grado superior, a los que se puede acceder con el título de bachiller o tras haber cursado un grado medio, que también pueden tener alguna vacante son los de sistemas de telecomunicaciones, estilismo, automatización y robótica industrial, construcciones metálicas y administración de sistemas informáticos en red.

Aparte de las diferentes familias profesionales de FP, el CIFP oferta también los cursos de Ciberseguridad y Robótica Colaborativa, cuya preinscripción comenzará el 22 de septiembre.

Aunque no todos los ciclos ofrecen el mismo número de plazas, ya que algunos se desarrollan en horario de mañana y tarde, los más concurridos son los de la familia de informática y comunicaciones. Actualmente hay matriculados 418 alumnos, de los que 54 cursarán sistemas microinformáticos y redes (uno de los que está completo) y los 364 restantes se dividen entre los tres de grado superior (desarrollo de aplicaciones multiplataforma y desarrollo de aplicaciones web, que no tienen vacantes, y administración de sistemas informáticos en red).

La familia de electricidad y electrónica agrupa a otros 229 alumnos, divididos entre los cinco grados (dos medios y tres superiores) que se imparten. Mientras que transporte y mantenimiento de vehículos reúne a 185 alumnos, al mayor número de ellos en el grado medio de carrocería, pero con plazas todavía en cualquiera de los otros dos.

Lo llamativo (o no tanto) es la poca presencia femenina en cualquiera de estas titulaciones. Las numerosas campañas para atraer a las mujeres a este tipo de estudios parecen caer en saco roto, al menos en la formación profesional. Así, en la familia de informática de los 418 matriculados solo 91 son mujeres. En la de electricidad y electrónica, 21 de los 229. Y en transporte y mantenimiento de vehículos, 18 de 185.

En cambio, la familia de imagen personal está totalmente feminizada con 102 matriculas de mujeres frente a ocho de hombres. Menos diferencia hay en las de administración y gestión, con 60 frente a 42 de hombres o en los grados de química, en los que aún así hay una diferencia considerable con 20 matrículas de hombres frente a 70 de mujeres.

En el CIFP del Deporte, sus tres titulaciones de formación profesional están prácticamente completas, con solo alguna vacante en el primer curso de Técnico Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva. Esta alta matrícula ha influido en que se ha elevado la nota media para acceder a los grados.