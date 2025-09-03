El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La secretaría del CIFP Avilés está trabajando a pleno rendimiento estos días. ARNALDO

La formación profesional de Avilés llena los ciclos de informática e instalación y mantenimiento

A falta del periodo extraordinario de matrícula, los gustos del alumnado no cambian y llena los mismos grados que el curso anterior

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 06:41

Da igual las señales que envíe el mercado laboral porque los gustos y preferencias de los estudiantes parecen no cambiar a tenor de la matrícula ... de los centros de formación profesional. Todavía no está cerrada porque este viernes día 5 se abrirá una convocatoria extraordinaria tras la publicación de las plazas vacantes en los diferentes grados, pero la que ya está formalizada mantiene el guion de los años precedentes. Este día también comenzará la matrícula de las enseñanzas que se imparten virtualmente.

