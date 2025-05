Al menos seis colegios de Avilés no llegan a la ratio mínima en tres años tras concluir el periodo de admisión

Llueve sobre mojado en la educación infantil. En los colegios ven con tristeza como año tras año abandonan los centros nutridos cursos de 6º de ... primaria, pero desde hace tiempo los que se inician en la etapa educativa obligatoria son, en el mejor de los casos, tan solo la mitad de los que se van. En realidad la comparación no se realiza en esos términos numéricos porque no suponen un reemplazo en sí, pero evidencia una vez más el problema de la natalidad y de las menguantes generaciones que saldrán en tan solo unos años a la educación superior o a la formación profesional.

Concluido el periodo de solicitud de plaza en la educación infantil de cara al curso 2025-2026, nada parece cambiar. Los números son muy similares a los de este curso y se registra algún que otro 'descalabro'. La consejería de Educación había fijado una ratio mínima de trece alumnos para formar grupo y, al menos, seis colegios de Avilés no llegan a ese número. Podrían ser ocho porque dos centros no han facilitado la información solicitada por este periódico (Versalles y Luisa de Marillac).

Para colegios como el Virgen de las Mareas esta situación no es novedosa, pero para otros supone un auténtico mazazo. A ninguno le gusta suprimir una unidad y tener que agrupar cursos de diferentes edades, pero en principio el próximo curso podrían tener que hacerlo, además del mencionado Virgen de las Mareas, los colegios públicos de Llaranes, La Carriona-Miranda, Villalegre, Poeta Juan Ochoa y Principado, este último concertado. A no ser que alguno de ellos gane alguna matrícula a última hora, algo que siempre suele pasar, y pueda alcanzar los trece. En esta situación solo estarían el Principado, con once solicitudes, y el Poeta Juan Ochoa, de La Luz, con diez.

Más complicado lo tienen tanto el colegio de Villalegre, con ocho, como La Carriona-Miranda y Llaranes. En este último solo han recibido tres solicitudes y en el de La Carriona, siete. De «escabechina» lo califica Juan Luis Gutiérrez, el director de este colegio que, por cierto, deja el cargo tras diez años al frente y el centro, después de dieciocho. Se marcha a Llaranes. Si se comparan los datos de solicitud de plaza del año pasado y de este no parecen tan diferentes pero, como señalan todos los colegios, fuera de plaza acaban llegando matrículas que aumentan ese primer y escalofriante número.

Datos de solicitud de plaza Colegios públicos 2025/2026 La Toba 9 Enrique Alonso 26 La Carriona-Miranda 7 Llaranes 3 Marcelo Gago 27 Marcos del Torniello 14 Palacio Valdés 24 Poeta Juan Ochoa 10 Quirinal 60 Sabugo 13 Versalles No facilitado Villalegre 10 Virgen de las Mareas 5

En el otro colegio del barrio de Llaranes, en el de La Toba, esperaban cerrar el periodo de solicitud de plaza con «entre ocho y diez solicitudes». Esta diferencia con respecto al de Llaranes podría deberse al 'aula abierta', para niños con trastorno del espectro autista, que tienen en marcha.

Cara y cruz

En el colegio Marcelo Gago se muestran especialmente contentos con la matrícula porque les permite consolidar la línea 2 (dos clases con niños de tres años) gracias a las 27 solicitudes recibidas. Esto se suma a la nueva unidad que tendrán en primaria, pasando de diez a once. Junto a las seis de primaria, en 2025-2026 habrá 17 unidades educativas y 251 alumnos frente a los 231 del actual, «un crecimiento que reafirma la confianza de las familias en nuestro proyecto educativo (hace ocho cursos el centro contaba con 7 unidades y 92 alumnos y alumnas», recuerda el director Javier Sarasola.

En el colegio más grande de los públicos, el del Quirinal, han recibido 60 solicitudes, lo que les permite estar «muy contentos porque las familias siguen confiando en nosotros». Tan solo han quedado libres nueve, que muy fácilmente se puedan llenar.

Tanto el Enrique Alonso como el Palacio Valdés presentan números muy similares entre ellos y también parecidos a los del año pasado. En el primero han recibido 26 solicitudes y en el segundo, 24. «¿Qué si estamos satisfechos?», se pregunta el director del Enrique Alonso, Ramón Estébanez. «Es la tónica de este tiempo», comenta con cierta resignación.

En realidad, mal de muchos, consuelo de la mayoría. El colegio de Versalles no ha facilitado datos, pero la tendencia en los últimos años era decreciente. En el Marcos del Torniello, con catorce solicitudes están satisfechos.

Obras y comedor

También lo están, con sus cinco solicitudes (que creen que serán seis), en el colegio Virgen de las Mareas, que es el primero en el que se pone en marcha el ciclo educativo de 0 a 12 años (a juzgar por los datos, sin demasiado éxito) y que este año ha tenido que lidiar con un traslado en pleno curso lectivo.

No gustó ni a la escuela infantil de 0 a 3 de Jardín de Cantos, que tuvo que ceder parte de su edificio, ni al colegio por la merma de espacios que suponía para ambos, pero no ha quedado otro remedio que adaptarse. Ahora, se encuentran a la espera de unas obras de adecuación prometidas que abordarán la insonorización de algunos espacios, la sustitución del pavimento del patio y la redistribución de espacios. Confían en que no vuelvan a realizarse con el curso que viene empezado.

En el colegio de Sabugo también están a la espera de que se concrete la oferta de comedor, que además creen que impulsaría la matrícula. Les consta que algunas familias de la zona van a colegios algo más lejanos porque ofrecen este servicio. De hecho, disponen de 'atención temprana', que permite a los padres dejar a sus hijos en el centro escolar a las ocho de la mañana, pero el servicio en cuestión no resulta tan atractivo precisamente porque no pueden desayunar allí. Así que, dado el escenario, se manifestaban «muy contentos» con las trece solicitudes que tenían ayer a media mañana.

Datos de solicitud de plaza Colegio concertado 2025/2026 Luisa de Marillac No facilitado Buen Consejo 21 Santo Tomás 13 Paula Frassinetti 32 Principado 11 San Fernando 65 Santo Ángel 38 San Nicolás 12

En los colegios concertados también sufren pérdida de alumnado y, salvo un par de ellos, todos han registrado menos solicitudes. Al fin y al cabo, la bajada de natalidad afecta a todos. En cualquier caso, con la duda del Principado, todos mantendrán las unidades actuales.