La comarca de Avilés contabiliza 39.593 pensiones contributivas con sólo 41.932 cotizantes El 78,24% de los contribuyentes se encuentran en el régimen general y los autónomos representan el 18,55% de los pagos de cotizaciones

Fernando Del Busto Avilés Viernes, 15 de agosto 2025, 22:34

La comarca contabilizó en julio del pasado año (último mes del que la Seguridad Social ofrece datos oficiales) un total de 39.593 personas recibiendo una pensión contributiva. Sin embargo, la cifra de cotizantes a la Seguridad Social se encuentra muy lejos de lo que sería adecuado para el equilibrio del sistema. Así, en junio de 2025, los datos de cotizantes en función de su actividad económica se encuentra en 41.932. La mayor parte de ellos es en el régimen general (78,24%) y los autónomos suponen el 18,55% de las aportaciones. Esto supone que, en la actualidad, la comarca no genera por sí sola los recursos que necesita para pagar sus pensiones contributivas.

Como se sabe, las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores en activo. En función de la pensión, se necesitaría un número diferente de contribuyentes que, además, también varía en función de los salarios de las personas.

Las pensiones medias contributivas en la comarca responden al perfil de la actividad industrial que en el último medio siglo ha marcado la actividad de Avilés, Castrillón, Corvera, Illas, Gozón, Pravia, Muros de Nalón y Soto del Barco. Así la pensión media de la comarca es de 1.523 euros.

Las cotizaciones a la Seguridad Social son las que permiten el pago de esa cantidad. Estas varían en función del salario, pero se considera que lo ideal sería disponer de entre dos o tres trabajadores en activo por cada pensionista. Lógicamente, si el número de cotizantes, y sus aportaciones, es mayor, el sistema sería más estable.

En este contexto, si tomamos el criterio de dos trabajadores en activo por cada pensionista, en la comarca se necesitarían 79.186 trabajadores cotizando cuando, el pasado junio, era de 41.932, lo que supone un déficit de 37.254 personas.

Por cada concejo

Avilés cuenta con 22.131 pensiones contributivas con 20.698 cotizantes, lo que supone un desequilibrio mínimo de 23.564 trabajadores.

En Castrillón, municipio con la media de pensión más alta de la comarca, con 1.637 euros, se registran 5.950 pensionistas y 5.714, cotizantes, lo que supone un déficit de 6.186 personas. En Corvera, presenta un contexto mucho más saludable para sus pensiones.

Los datos reflejan la existencia de 3.941 pensionistas con 9.428 trabajadores activos, por lo que presenta un margen de 1.546 cotizantes. En cambio, Illas con 323 pensiones contributivas cuenta con 149 trabajadores activos. Es decir su déficit es de 497. Pravia refleja la situación de Bajo Nalón con 2.627 pensionistas y 2.115 trabajadores, con lo que necesitaría 3.139 cotizantes más.

