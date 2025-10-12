«Combatimos una creciente delincuencia y no siempre lo hacemos con los mejores medios»

Ruth Arias Avilés Domingo, 12 de octubre 2025, 19:02 Comenta Compartir

A la espera de la reforma del cuartel de Bustiello, la Guardia Civil de Avilés celebró ayer a su patrona de nuevo en San Nicolás de Bari y la Escuela de Artes y Oficios. El del Pilar volvió a ser un día de orgullo y reconocimiento, pero también hubo espacio para la reflexión. El capitán de la compañía de Avilés, Eloy Freire, que presidía el acto por tercer año, destacó la «vocación, valores y profesionalidad» de los que los agentes han hecho gala en un año «de dificultades y desafíos», y valoró que en Avilés se combate «una reciente delincuencia, realizando numerosos servicios preventivos, de atención al ciudadano y de investigación, en los que no siempre se cuenta con los mejores medios o los mayores recursos». Era la sutil forma de reclamar mejoras para un cuerpo que no siempre está en primera fila cuando se trata de repartir presupuestos.

Ha sido este un año especialmente complicado para los agentes, que han tenido un elevado volumen de trabajo y que, sobre todo, han tenido que enfrentarse a situaciones extraordinarias, desde la Dana de Valencia, donde «compañeros del cuerpo se desplazaron voluntariamente par auxiliar tanto en el ámbito policial como en el humanitario», al apagón vivido en mayo, donde también hicieron gala de «esfuerzo, disponibilidad, voluntariedad y responsabilidad». Valoró también a los agentes del Seprona, «que han tenido un importante papel en la investigación de los incendios que, un verano más, han devastado nuestros bosques».

Los máximos reconocimientos, no obstante, se los llevaron el guardia civil Aurelio Tejón y la funcionaria Eva Cristina Carmona, que fueron condecorados ayer con la cruz con distintivo blanco por «ir un paso más allá, poner un empeño extra en dar calidad a su trabajo, aceptar más responsabilidades, anticiparse a los problemas y prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos».

Recibieron sus condecoraciones en un acto sencillo que contó con la presencia del concejal Manuel Campa, el alcalde de Illas, Alberto Tirador, el juez decano Joaquín Colubi, la comisaria de la Policía Nacional Inmaculada Leis, SantiagoOsorio de la Policía Local y una amplia representación del Partido Popular, Vox y la sociedad avilesina, encabezada por su cronista, María Josefa Sanz.

Campa sustituyó a la alcaldesa, con la agenda aún restringida tras su rotura de muñeca, para valorar el papel de la Guardia Civil en el hecho de que «Avilés es una ciudad especialmente segura».Destacó el edil los buenos datos del segundo trimestre del año, en el que la criminalidad descendió cerca de un 15% en la ciudad frente a un incremento en Asturias del 3,1%, «liderando el descenso en los municipios de más de 20.000 habitantes y con una de las tasas más bajas de la región».

Alertó sin embargo del incremento de la ciberdelincuencia, y reconoció que «la inteligencia articial abre nuevos riesgos sobre los que debemos legislar, prevenir y actuar». Es la cruz de los datos de criminalidad en la ciudad, ya que los delitos relacionados con internet crecieron cerca de un 7% en ese segundo trimestre del año. «Tenemos la capacidad de trabajar de forma conjunta para realizar una labor integral y preventiva en la lucha contra unos delitos que, si no se atajan, irán sin duda en aumento».