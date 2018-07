Concha Velasco vuelve al Palacio Valdés con 'El funeral' Concha Velasco con su hijo en los ensayos. / ABC Al elenco se ha sumado Jorge Sanz, que sustituirá en el reparto a Antonio Resines hasta septiembre por motivos de salud YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Miércoles, 18 julio 2018, 00:59

Cada vez que Concha Velasco pisa las tablas del Teatro Palacio Valdés muestra su satisfacción por actuar en una ciudad en la que reconoce a un público entendido y apasionado del teatro. El próximo viernes día 27 volverá a hacerlo y tendrá un sabor especial, ya que lo hace dirigida por su hijo Manuel M. Velasco, en su primer trabajo juntos. En 'El funeral', escrita también por Manuel Velasco, lo que parecía que iba a ser una conmovedora despedida llena de homenajes se convierte en una sorprendente comedia al aparecerse a los presentes en el velatorio Lucrecia Conti (Concha Velasco), una diva del cine, el teatro y la televisión que se resiste a pasar a mejor vida antes de dejar resueltos algunos asuntos profesionales y personales.

En el reparto acompañan a Concha Velasco, Clara Alvarado y Cristina Abad, que dan vida a las dos nietas de la fallecida, Ainhoa y Mayte; Emmanuel Medina, que representa a Miguel, un primo lejano cuyo parentesco real es desconocido; y Jorge Sanz, que da vida a Alberto Lujan, el representante de la actriz. Este último se ha incorporado recientemente al elenco en sustitución de Antonio Resines por motivos de salud. El actor, que ha sido intervenido quirurgicamente, tiene previsto reincorporarse a la obra en septiembre.

'El funeral' se estrenó el pasado mes de marzo en Valladolid. Concha Velasco valora el trabajo con su hijo, con el que ha participado en otros proyectos, pero nunca en teatro. Según explica la actriz, «llevaba varios años pidiéndole que me escribiera una función, pero se cruzaban otros textos por delante. Cuando me envió este yo se lo pasé a Jesús Cimarro, el productor, pero sin decirle de quién era... Cimarro tenía varios textos para mí, y me dijo que el de Manuel era el que más le gustaba».