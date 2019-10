Condenan a dos años y un mes de prisión al ladrón del Sabadell de Palacio Valdés El robo se llevó a cabo para pagar una deuda de drogas y el autor ya ha devuelto parte de lo sustraido a la entidad ALEJANDRO L. JAMBRINA Avilés Miércoles, 2 octubre 2019, 13:07

Esta mañana se ha celebrado el juicio por el robo que se llevó a cabo en la oficina del banco Sabadell Herrero de la calle Palacio Valdés en julio del año pasado. Los hechos ocurrieron en torno a las dos menos cuarto de la tarde cuando R. E. H., de 52 años y natural de Logroño, entró en la sucursal con una navaja y obligó al trabajador que se encontraba en la oficina a que le entregase un total de 1.280 euros. Gracias a la colaboración de una clienta, el ladrón fue detenido en su casa por la Policía y se le incautó un total de 780 euros. «El resto del dinero ya lo había tenido que utilizar para pagar una deuda con un camello», explicó ayer su abogado, Rodrigo Sela.

En un principio, la Fiscalía solicitó que se le condene a tres años y nueve meses de prisión, pero dado que en el acusado concurría la circunstancia atenuante de drogadicción, el juez ha establecido una condena firme de dos años, un mes y quince días de presión, que R. E. H. no cumplirá al haber presentado un infrome que confirma su total recuperación. «Es algo que me pasó en un mal momento de la vida y de lo que me arrepiento de corazón. Ahora estoy totalmente rehabilitado, me encuentro bien y feliz», aseguró el propio acusado tras el juicio de esta mañana. Además, tendrá que pagar la cantidad de 450 euros, que se suman a lo hayado en su domicilio ya otros cincuenta euros que ya pagó en su momento para completar la deuda con el Sabadell.

Hay ocasiones en las que las malas historias terminan bien y los implicados en este robo están seguros de que es el caso. El acusado aprovechó la vista que se celebró esta mañana para encontrarse con el empleado del banco que sufrió el asalto y pedirle perdón. «Él ha sido muy comprensivo, le ha perdonado y le ha deseado lo mejor», relataba su abogado muy satisfecho.