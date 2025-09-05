El 72% de los contratos laborales de agosto en Avilés fueron temporales

La mayor parte de los contratos laborales que se sellaron en Avilés el pasado mes de agosto fueron temporales. Concretamente, según las estadísticas ... del Servicio de Empleo, se firmaron 1.127 contrataciones y 812 fueron temporales (un 72%). De ellas, medio millar fueron a tiempo completo y el resto a tiempo parcial. A ellas se suman siete contratos formativos. Es habitual que en los meses de verano la contratación sea temporal para cubrir puestos de trabajo estacionales o vacaciones del personal fijo de las empresas.

En los ocho primeros meses del año se han sellado en Avilés 10.580 contrataciones laborales. El mes de agosto ha sido precisamente el que menor número se firmaron por detrás del de febrero en el que se sellaron 1.175. Por contra, julio fue el mes con mayor número de contratos en la ciudad con 1.705, seguido de junio con 1.362. El resto de los meses de este año 2025 la cifra de contrataciones mensuales ha estado siempre en torno a las 1.300.

En Asturias, Avilés ocupa el puesto cuarto en cuanto a número de contrataciones en lo que va de año, por detrás de Gijón y Oviedo, y también de Siero. El siguiente concejo en cuanto a contrataciones después de Avilés es Llanera con casi 8.500, muy alejados de esa cifra están el resto de concejos como Llanes o Mieres con algo más de 3.000.

En el conjunto del Principado el paro el pasado mes de agosto tuvo un resultado positivo, aunque con sólo 131 personas desempleadas menos, de las que 42 se contabilizaron en el concejo de Avilés. En Castrillón la cifra de desempleados se quedó igual, en Corvera hubo ocho menos, mientras que en Illas creció en nueve personas, si bien el número de parados que registra este concejo es sólo de 45 personas.