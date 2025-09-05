El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La oficina de empleo de Avilés en el edificio administrativo de la calle del Muelle. MARIETA

El 72% de los contratos laborales de agosto en Avilés fueron temporales

En lo que va de año se han firmado 10.580 contrataciones, siendo julio el mes con mayor número

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:20

La mayor parte de los contratos laborales que se sellaron en Avilés el pasado mes de agosto fueron temporales. Concretamente, según las estadísticas ... del Servicio de Empleo, se firmaron 1.127 contrataciones y 812 fueron temporales (un 72%). De ellas, medio millar fueron a tiempo completo y el resto a tiempo parcial. A ellas se suman siete contratos formativos. Es habitual que en los meses de verano la contratación sea temporal para cubrir puestos de trabajo estacionales o vacaciones del personal fijo de las empresas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  3. 3 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  4. 4 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  5. 5 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades
  6. 6 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón
  7. 7 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos
  10. 10 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El 72% de los contratos laborales de agosto en Avilés fueron temporales

El 72% de los contratos laborales de agosto en Avilés fueron temporales