Cruz Roja detecta en Avilés un incremento de la demanda en las áreas de educación y empleo

Ni el buen comportamiento del empleo ni los datos macroeconómicos parecen estar sirviendo para que mejore la situación de las personas más vulnerables en Avilés ... . Cruz Roja atendió el último año a 3.479 personas. Son unas pocas menos que el año anterior, cuando se alcanzó la cifra de 3.479, pero este descenso no se debe a un descenso de las necesidades de los hogares, sino a la finalización del programa FEAD de entrega de alimentos, que se sustituyo por un sistema de recarga de tarjetas. En realidad «las necesidades siguen existiendo», como asegura la presidenta de la asamblea local de la organización humanitaria, Begoña González.

Cruz Roja pone el foco en familiar monoparentales y en personas jóvenes independizadas que, o no tienen familia cercana o bien esta no puede prestarles ayuda, como dos de los perfiles que «hace años casi no venían y ahora cada vez los vemos más». También están cambiando las necesidades, que ya no son solo económicas, sino que también hay que atender a la soledad no deseada y a la fragilidad de las personas más mayores.

En este sentido, se ha iniciado un programa en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés denominado Enrédate, que obtuvo «importantes resultados». También se ha continuado con otros programas enfocados a los mayores, como la ayuda a domicilio complementaria, la teleasistencia domiciliaria, el préstamo de productos de apoyo y la atención a personas en proceso de envejecimiento. En conjunto el año pasado se llegó a 1.260 personas.

El área de inclusión social sigue siendo la más importante y la más demandada de Cruz Roja en Avilés, alcanzando los 2.422 usuarios. Aquí se engloban tanto aquellos proyectos dirigidos a personas en «extrema vulnerabilidad», dedicados a proporcionar asistencia material básica y medidas para que puedan mantenerse en su vivienda, como los dirigidos a mayores o a la infancia.

Empleo

Cruz Roja trabaja también otros aspectos de inclusión social, entre ellos el empleo. Este departamento llegó el año pasado a 294 personas que se encontraban alejadas del entorno laboral, desde jóvenes sin cualificación, mayores de 45 años, mujeres en dificultad social, inmigrantes o desempleados de larga duración.

También se ha trabajado en la educación y formación de los usuarios para «mejorar las competencias personales y las habilidades». 1.396 personas participaron a lo largo del año en distintas acciones formativas tanto internas como externas.

Todo esto ha sido posible gracias a los trabajadores de la asamblea local y a un amplio voluntariado que alcanza las 267 personas, apoyadas por 3.472 socios individuales y 57 empresas. El número de voluntarios se ha mantenido estable, pero ha habido un incremento de aquellos que realizan acciones formativas, que suponen 82 más que el año anterior, lo que ha supuesto la posibilidad de incrementar el número de acciones y la atención a inmigrantes, ya que se viene registrando una mayor necesidad de clases de español.

Otra de las patas importantes de Cruz Roja siguen siendo los socorros. En 2023 se realizaron 63 preventivos y en 2024 fueron 54 preventivos, «un pequeño descenso que, sin embargo no se materializó en una disminución de las personas atendidas en la emergencia, aumentando de 83 a 138».

Además, Cruz Roja Juventud ha aumentado sus actividades con infancia y adolescencia, desarrollando «proyectos centrales para la sección juvenil» que aumentaron a 200 las intervenciones y a 178 las personas sensibilizadas.

Y también se ha hecho un gran esfuerzo en sensibilización, con actividades en el entorno que alcanzaron a alcanzando 6.507 personas a lo largo del último año.