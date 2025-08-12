El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Durante la mañana se analizó el papel del dióxido de carbono en la economía. Juan Carlos Román

Los cursos de La Granda de Avilés reivindican «un cambio del relato sobre el dióxido de carbono» y asumir su potencial

Francisco Carro, director general de la ingeniería Tresca, destaca su potencial para diferentes campos, desde la alimentación a la energía

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Martes, 12 de agosto 2025, 20:03

La economía del futuro será descarbonizada o no será. La única discusión posible son los ritmos y aspectos, que también, son fundamentales como qué hacer ... con el dióxido de carbono. Los cursos de La Granda abordaron este martes esta pregunta con la jornada organizada por el Colegio Oficial de Minas del Noroeste de España y que patrocinó la ingeniería asturiana Tresca, además de contar con la colaboración de la Fundación Asturiana de la Energía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  3. 3

    Los primeros menores trasladados desde Canarias a la Península se realojarán en Gijón
  4. 4

    Los menores trasladados desde Canarias ya están en Gijón: «Hacemos un llamamiento a la calma. Son chicos en situación de mucha vulnerabilidad»
  5. 5 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  6. 6

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  7. 7 Fiestas de San Mateo en Oviedo: más de un centenar de actividades con tres escenarios principales
  8. 8 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  9. 9 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  10. 10

    Nacho Castro, candidato a entrenar al Real Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los cursos de La Granda de Avilés reivindican «un cambio del relato sobre el dióxido de carbono» y asumir su potencial

Los cursos de La Granda de Avilés reivindican «un cambio del relato sobre el dióxido de carbono» y asumir su potencial