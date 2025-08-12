El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

María Lorenzo, Marcos Cano, Fernando Rubiera, Juan Carlos Campo, Víctor Martínez y Paula Fernández-Canteli en la mesa redonda celebrada ayer Juan Carlos Román

Idesa refuerza su liderazgo mundial en captura de C02 con un nuevo contrato en Noruega

La empresa avilesina deberá entregar el próximo año un depósito de 1.800 metros cúbicos de capacidad y una longitud de 31 metros

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Martes, 12 de agosto 2025, 07:53

La empresa Idesa deberá entregar el próximo año uno de los mayores depósitos que jamás se hayan construido para la captura de dióxido de ... carbono de cara a su almacenamiento permanente en depósitos subterráneos. Así lo desveló ayer su director de producción e I+D, Victor Martínez, en el transcurso del curso de La Granda dedicado al análisis de las diferentes tecnologías para la captura de dióxido de carbono.

