Idesa refuerza su liderazgo mundial en captura de C02 con un nuevo contrato en Noruega

La empresa Idesa deberá entregar el próximo año uno de los mayores depósitos que jamás se hayan construido para la captura de dióxido de ... carbono de cara a su almacenamiento permanente en depósitos subterráneos. Así lo desveló ayer su director de producción e I+D, Victor Martínez, en el transcurso del curso de La Granda dedicado al análisis de las diferentes tecnologías para la captura de dióxido de carbono.

Como se sabe, Idesa ya participó en el proyecto pionero Northern Lights, desarrollado en Noruega para la captura de dióxido d carbono. El pasado julio, envió vía marítima los equipos a Noruega.

Según explicó Martínez, los depósitos construido son de una gran complejidad y donde las capacidades industriales y tecnologías de Idesa permitieron que la compañía asturiana lograse la licitación.

Por ejemplo, los talleres de Idesa en el Parque Empresarial Principado de Asturias son unas de las pocas instalaciones industriales en el mundo que permiten el tratamiento térmico de los depósitos como una sola pieza, lo que ofrece una calidad mayor que si se hace por fragmentos que, posteriormente, se unen.

Además, Idesa ha debido entregar los depósitos completamente preparados, de tal manera que sólo sea necesario conectar a la estación donde se van a situar. Esto es un reto tecnológico al alcance de pocas compañías, toda vez que no sólo se trata de saber construir la pieza, sino de asegurar las condiciones de traslado sin que sufra alteración alguna.

Con estas bazas, la empresa avilesina ha logrado el contrato para el proyecto Celsio, en las inmediaciones de Oslo y que se ha diseñado con la idea de llegar a capturar 350.000 toneladas de dióxido de carbono al año.

Idesa se encargará del diseño y construcción del depósito donde se almacenará el gas que se capture antes de enviarlo a su almacenamiento subterráneo con carácter permanente.

Su capacidad será de 1.800 metros cúbicos, el mayor de los fabricados hasta la fecha por los equipos de Idesa, con una longitud de 31 metros y un diámetro de 9,5 metros. El peso alcanzará las 408 toneladas y, en el momento en el que zarpe de Asturias, deberá encontrarse totalmente equipado.

En este proyecto, aparecen como socios empresas como Equinor, la petrolera pública de noruega; Shell y Total, lo que refuerza el papel de Idesa como suministradora de tecnología para las principales empresas del sector.

Pero la empresa participa en más iniciativas. Así, se encuentra construyendo en una concesión de suelo en los muelles de la Osa, en Gijón, varios módulos para el proyecto desarrollado por SLB Capturi en Dinamarca, también para la captura de dióxido de carbono. En este caso, la novedad es que la empresa ha diseñado un sistema modular con el objetivo de reducir los costes y también hacer el proyecto más escalable, ya que las empresas que necesiten capturas de CO2 podrán adaptar con más facilidad los equipos a sus necesidades y no tener que acudir a grandes desarrollos.