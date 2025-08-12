Juan Carlos Campo recuerda en Avilés que la industria asturiana debe reducir sus emisiones

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, intervino ayer en los cursos de La Granda destacando la importancia de las tecnologías para la captura ... de dióxido de carbono de cara a la descarbonización en empresas que se enfrentan a dificultades técnicas «porque las emisiones se generan en los procesos de producción y no es posible la electrificación».

Es lo que se denomina emisiones de difícil abatimiento y que se localizan en sectores como la siderurgia, la producción de vidrio, de cemento, la fabricación de productos químicos, el transporte pesado por carretera, el transporte marítimo o la aviación.

«Descarbonizar esos sectores es complejo porque en algunos casos las tecnologías de reducción de carbono están poco maduras y no están probadas a gran escala, como estamos comprobando en la siderurgia con las plantas DRI», apuntó.

De ahí que subrayase la importancia que presentan las tecnologías para la captura y almacenamiento «porque permiten atrapar el CO2 emitido en los procesos industriales antes de que llegue a la atmósfera». Juan Carlos Campo aportó un dato que consolida su argumento: el 43% de los derechos de emisiones de las ocho empresas asturianas sometidas a derechos de emisión es carbono de difícil abatimiento.

El dióxido de carbono no cede protagonismo en La Granda

La segunda jornada de la semana en los cursos de La Granda mantendrá al dióxido de carbono como protagonista, si bien el encuentro que hoy organiza el Colegio Oficial de Minas del Noroeste de España, con el patrocinio de Tresca y la colaboración de la Fundación Asturiana de la Energía y Coinme, se acercará a esta mólecula con una perspectiva diferente.

Así, a lo largo de la mañana el seminario dirigido por Francisco Blanco Álvarez analizará las posibilidades del dióxido de carbono como materia prima para diferentes actividades industriales, pero también en la agricultura, o incluso en la producción de combustibles sintéticos. Además se analizarán otras derivadas, como los mercados de derechos de emisiones.