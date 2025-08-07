El que fuera presidente del gobierno de España entre 2011 y 2018, Mariano Rajoy Brey (Santiago de Compostela, 1955) participó esta mañana en los ... cursos de La Granda, en Avilés, para presentar el libro que agrupa sus discursos parlamentarios más importantes, aunque más que de oratoria, ha reflexionado sobre la actualidad.

- Actualmente se encuentra abierta una investigación judicial sobre el que fuera su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ¿qué piensa usted cuando se encuentra con la noticia?

- Lo primero que debo decir es que Cristóbal Montoro se desvinculó de Equipo Económico en 2008 y fue ministro en 2011. La corrupción es algo contra lo que todos debemos luchar. Pero también debemos buscar un equilibrio entre ese rechazo a la corrupción y la presunción de inocencia. Recordemos lo que le pasó a Camps, que salió absuelto de los diez juicios por corrupción por lo que ha pasado.

- ¿Qué es lo que más le preocupa en España de la actualidad?

- Hay varios aspectos. Tenemos un crecimiento de la deuda pública que no es una broma. La deuda de la Seguridad Social no para de crecer y las pensiones no sólo se pagan con las aportaciones al sistema de los trabajadores, hay que recurrir a los impuestos. Y un Estado, como una familia, no puede vivir permanentemente endeudado. Las grandes cifras de la economía son buenas, no se puede negar. Pero también es cierto que, por ejemplo, no sabemos el número exacto de las personas que trabajan por la figura de los fijos discontinuos, donde no sabemos cuantas personas trabajan y cuantas no. Además, los trabajadores asalariados cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes, incluso para adquirir una vivienda. Otro tema que me preocupa es la fiscalidad. Ahora mismo, el contribuyente paga al Estado sus ingresos de 228 días, 51 más que cuando nosotros estábamos en el gobierno. Hay otros temas que me preocupan, pero menos.

- ¿Por ejemplo?

- La capacitación digital de los españoles. Cada vez existen más dificultades para cubrir puestos con perfiles digitales, de cada diez puestos, seis quedan vacíos. Crece la brecha digital. Somos un país que vive de los servicios, del turismo. Es nuestra principal actividad, ¿pero cuánto tiempo podemos vivir así? Y existe un problema con los costes de la energía, mucho más altos en la Unión Europea que con Estados Unidos.

- ¿Y la situación territorial, usted que tuvo que aplicar por primera vez el artículo 155 de la Constitución? Y lo acordó con Pedro Sánchez, el actual presidente.

- La aplicación del 155 surge de una deslealtad a la Constitución Española. Pedro Sánchez no estaba muy por la labor. Así que antes de aplicarlo me reuní en La Moncloa con Iceta e Illa, que eran los dirigentes del PSOE que mandaban en Cataluña, y les reclamé el apoyo de su partido. No lo necesitábamos porque se aprobaba en el Senado, donde el PP tenía mayoría absoluta, pero era necesario. Les expliqué que se debía hacer antes de que se reconociese la independencia de Cataluña por otros países, algo que, afortunadamente, no pasó.

- ¿Ya veía usted en Pedro Sánchez la evolución que tuvo en estos años?

- Todos los problemas actuales surgen del gobierno 'frankestein' que tenemos. Pedro Sánchez es el primer presidente del gobierno de España que no ha ganado las elecciones. Cuando me sucedió a mi, yo era partidario de un acuerdo a la alemana, entre los dos grandes partidos. Pero sucedió lo del no es no. El problema surge con el ansía de poder y no tener problemas en pactar con quien sea y dando lo que sea para conseguir el gobierno. Aunque luego no sea capaz de sacar unos presupuestos. En mis años de gobierno en minoría, siempre logramos aprobar presupuestos. Ahora no. En cualquier país democrático, eso supone convocar elecciones para reclamar la mayoría a los ciudadanos.

- Para terminar, usted venía a hablar de su libro, de los discursos presidenciales.

- Es una propuesta de la Cortes. Querían editar todos, pero les dije que era una barbaridad. Se seleccionaron los que consideramos más importantes: la investidura, la sucesión de la Corona. Benigno Pendás escribió el prólogo y los contextualiza de manera muy generosa.