Un agente de la Policía Local de Avilés. LVA

Detenido en Avilés tras amenazar a varias personas con un cuchillo en plena calle

La Policía Local detuvo el pasado jueves a un varón de 62 años sin domicilio conocido que blandía el arma blanca «de grandes dimensiones» en la calle San Francisco, en el centro de Avilés

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:54

La Policía Local de Avilés detuvo el pasado jueves a un varón de 62 años sin domicilio conocido que amenazaba a varias personas con un cuchillo de «grandes dimensiones» en mitad de la calle San Francisco, en pleno casco histórico de la villa avilesina. Es el segundo suceso que tiene lugar esta semana en el que hay una agresión con arma blanca, tras el robo a una mujer el pasado miércoles a la que su agresor cortó en el cuello con unas tijeras.

En este caso fueron varios viandantes los que dieron aviso a la Policía Local y advirtieron que un hombre blandía un cuchillo en plena calle y a plena luz del día, en una zona muy próxima a un colegio. La rápida intervención en la zona permitió localizar y detener al que resultó ser un varón de 62 años sin domicilio conocido que, en el contexto indiciario recabado, fue inmediatamente trasladado a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado.

Delito de violencia de género

A mayores, en la madrugada de este viernes se detuvo en Avilés, concretamente en el Camino Viejo de Pravia, a un varón vecino de 47 años por un delito de violencia de género. La intervención tuvo su origen en la solicitud de auxilio recibida por parte de la víctima, en torno a la que pudieron ser recabados indicios suficientes con los que proceder con la inmediata detención del varón, siendo trasladado a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado.

