Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés La víctima tuvo que ser ingresada en la UCI a causa de la agresión

R. D. Avilés Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:50 | Actualizado 14:05h. Compartir

La Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición judicial al autor de un robo con violencia e intimidación ocurrido en la madrugada del 9 de octubre en Avilés. La víctima, una mujer de 28 años, fue abordada por la espalda tras estacionar su vehículo y amenazada con unas tijeras en el cuello para que entregara su bolso.

La Sala del 091 de la Policía Nacional recibió la llamada de emergencia y activó de inmediato a todas las patrullas disponibles. Mientras algunos agentes asistían a la mujer, que presentaba una herida sangrante, otros, en colaboración con la Policía Local, iniciaron la búsqueda del agresor en la zona.

La víctima, azafata de profesión según algunas fuentes, se encontraba en la calle sobre la una de la madrugada cuando fue asaltada por un individuo que acabó de robándole el bolso. Tras la agresión tuvo que ser ingresada en la UCI y permaneció varios días en el Hospital San Agustín de Avilés debido a las lesiones sufridas en el cuello y la tráquea, según confirmaron a este periódico fuentes del entorno.