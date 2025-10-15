El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La Policía Nacional de Avilés se hizo cargo de la investigación y detuvo al agresor. Marieta

Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés

La víctima tuvo que ser ingresada en la UCI a causa de la agresión

R. D.

Avilés

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:50

La Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición judicial al autor de un robo con violencia e intimidación ocurrido en la madrugada del 9 de octubre en Avilés. La víctima, una mujer de 28 años, fue abordada por la espalda tras estacionar su vehículo y amenazada con unas tijeras en el cuello para que entregara su bolso.

La Sala del 091 de la Policía Nacional recibió la llamada de emergencia y activó de inmediato a todas las patrullas disponibles. Mientras algunos agentes asistían a la mujer, que presentaba una herida sangrante, otros, en colaboración con la Policía Local, iniciaron la búsqueda del agresor en la zona.

La víctima, azafata de profesión según algunas fuentes, se encontraba en la calle sobre la una de la madrugada cuando fue asaltada por un individuo que acabó de robándole el bolso. Tras la agresión tuvo que ser ingresada en la UCI y permaneció varios días en el Hospital San Agustín de Avilés debido a las lesiones sufridas en el cuello y la tráquea, según confirmaron a este periódico fuentes del entorno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tensión en El Entrego: la okupación de una vivienda acaba con los vecinos saliendo a la calle para echarlos
  2. 2 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  3. 3 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  4. 4 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  7. 7 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  8. 8 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  9. 9

    El Principado da luz verde a los centros privados de la Nebrija y la Alfonso X
  10. 10

    Trasladan a la cárcel de León al detenido por el crimen de la gijonesa Susana Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés

Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés