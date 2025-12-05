Doble cuenta atrás para iluminar Avilés en Navidad La plaza de España se llenó para un encendido que se tuvo que repetir y que tuvo su segunda parte en la Exposición

Cristina Del Río Avilés Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:25

Brillantina era la novedad del encendido de la iluminación navideña y la apuesta no ha podido salir mejor. La Plaza de España se llenó y disfrutó con el Hada de la Navidad y su séquito de bailarinas hasta que llegó el momento trascendental, el momento de pulsar el botón que iluminaría Avilés tras una cuenta atrás. Diez, nueve, ocho... hasta el uno y... un amago, un pequeño destello y fundido a negro. «Te has pasado con la broma, Brillantina, deja tus gamberradas. Tanta energía tenemos que fundimos los plomos», terció la Elfa Purpurina, en su calidad de maestra de ceremonias.

Risas nerviosas de los responsables de Festejos, risas comprensivas del resto de espectadores que esperaban con intriga el segundo intento. Y, de nuevo, una cuenta atrás. Esta vez sí, el iluminado se mantuvo y se celebró con un gran aplauso seguido de unos fuegos artificiales que sorprendieron por inesperados y obligaron a quienes iban con su mascota canina a abandonar el Ayuntamiento.

Brillantina, que bajó en su carroza por la calle Galiana, llegó a la Plaza de España mucho antes de lo esperado, pero la iluminación de su vehículo destacaba en una ciudad en la que ya comenzaba a anochecer, y todas las familias que estaban haciendo tiempo hasta la hora anunciada del encendido navideño se fueron congregando en torno a ella en la Plaza de España.

Sobre el escenario, Purpurina y Brillantina subieron a cuatro niños a los que entregaron una tarjeta con un encargo. Tareas sencillas como bailar, lanzar un beso o abrazar durante cinco segundos a una persona querida, como hizo Azahara con su hermano. Eran muchos los que querían subir al escenario, pero el tiempo también se fue echando encima y llegó la hora prevista de iluminar la ciudad.

Tras conseguirlo, la carroza se dirigió hacia la Pista de la Exposición para hacer lo propio con el recinto N'Avilés, mientras el Coro del Conservatorio Julián Orbón subía a cantar. Unas gotas de lluvia inquietaron, pero no llegaron a ahuyentar a quienes prefirieron quedarse antes que ir hasta la Exposición.

El recorrido de la carroza permitió ir descubriendo la decoración, alguna nueva, como los elementos que adornan la fachada del Palacio de Maqua o la lluvia de estrellas proyectada sobre la fachada de la Iglesia de Santo Tomás de Cantorbery, decorada también con un par de árboles y unas letras con la palabra 'Avilés', que fueron la novedad. Había cola para sacarse una foto.

Algunos se fueron quedando por el camino, pero aun así esta tarde había gente para llenar todo. Así, muchos pequeños esperaban a Brillantina a las puertas de N'Avilés. Caminando ceremoniosamente y con su varita en la mano, solo tuvo que dar un toque y, previa cuenta atrás, esta vez sí, la iluminación se encendió a la primera. Cruzó la pequeña portada de luces que da acceso al recinto y, tras ella y sus hadas bailarinas, comenzaron a entrar los más pequeños con padres y abuelos. Mientras los primeros se adentraban en la carpa de la pista de hielo y en la de los hinchables, los operarios daban los últimos retoques a esta última carpa, sobre la que estaban colocando las láminas decorativas exteriores.

Programación fin de semana

Tras el encendido de luces, este sábado comienza la programación específica para los más pequeños en el recinto N'Avilés, en la Pista de la Exposición. Funcionará de 11 a 14 y de 17 a 22 horas y en él están la Casa de Papá Noel (cuyo horario es de 18 a 21 horas), la pista de hielo, hinchables, atracciones feriales, zona gastro y carpa de actividades.

A las cinco de la tarde tendrá lugar un taller de 'Joyería navideña', dirigido a niños de entre 6 y 12 años. Hay 25 plazas disponibles. A las 19 horas, en la carpa, tendrá lugar el espectáculo 'La magia de la Navidad' y, a esa misma hora pero en la sala polivalente de la Casa de Cultura, la Asociación de Vecinos de Pillarno presentará 'Navidad en el pueblo es todo el año', el proyecto Las Salguerinas y el villancico navideño compuesto e interpretado por Marisa Valle Rosso, que estará en el acto.

Este sábado comienza también a operar el Tren Navideño, en horario de 11 a 14 y de 16 a 21 horas, con salida y llegada a la Plaza de España.

El domingo se desarrollará el taller 'Crea un paisaje navideño con slime', en el recinto N'Avilés, a partir de las 17 horas, está dirigido a niños con edades entre los 3 y los 10 años. A las 19 horas se desarrollará el espectáculo 'Los Elfos de la Navidad'.