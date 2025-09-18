El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gran parte del profesorado y alumnado de la Escuela de Arte opta por el vehículo propio para acudir a la sede en el PEPA dadas las dificultades para llegar en bus o andando. ARNALDO GARCÍA

La Esapa inicia el curso con protestas por el cambio de sede de algunas asignaturas

Los alumnos han iniciado una recogida de firmas y hoy celebrarán una asamblea para estudiar medidas de protesta ante la falta de transporte

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:02

Los estudiantes del último curso de Diseño de la Escuela de Arte se han llevado una desagradable e incómoda sorpresa en este inicio de ... curso, y es que a pesar de que sus estudios tienen como sede el Palacio de Camposagrado, este año les han asignado una asignatura obligatoria y dos optativas en la otra sede de la Escuela, en el Parque Empresarial, con las dificultades que el traslado conlleva.

