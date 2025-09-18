La Esapa inicia el curso con protestas por el cambio de sede de algunas asignaturas

Los estudiantes del último curso de Diseño de la Escuela de Arte se han llevado una desagradable e incómoda sorpresa en este inicio de ... curso, y es que a pesar de que sus estudios tienen como sede el Palacio de Camposagrado, este año les han asignado una asignatura obligatoria y dos optativas en la otra sede de la Escuela, en el Parque Empresarial, con las dificultades que el traslado conlleva.

La situación la conocieron el lunes, primer día de curso, y resulta toda una novedad, puesto que hasta ahora los alumnos de Diseño Gráfico y de Diseño de Producto habían tenido todas las clases en el edificio de Camposagrado, sin tener que desplazarse en ningún momento. Ahora se encuentran con que, sin que haya siquiera un tiempo de margen, deben finalizar una clase en una sede y acto seguido acudir a otra asignatura en el otro edificio.

El traslado no resulta fácil. Para llegar de una sede a otra hay que superar la ría y las vías del tren, además de caminar por carretera, sin que hasta el momento el centro les haya dado ningún tipo de solución.

De momento, han iniciado una recogida de firmas que ya suma más de seis centenares de adeptos en busca de apoyo «para solicitar a los organismos pertinentes la habilitación de transporte público para el acceso al PEPA».

El problema se ha agravado este curso, pero lo cierto es que desde que se habilitó la nueva sede, pendiente ahora del inicio de construcción de la segunda fase, que conllevará el traslado de los alumnos de Camposagrado, los estudiantes tienen muchas dificultades para acceder a su lugar de estudios. «Los estudiantes y docentes dependen de vehículo propio o una única línea de autobuses muy limitada para llegar a la sede. La alternativa para muchos estudiantes, supone un camino a pie en malas condiciones y sin aceras en varios tramos, resultando no solo inconveniente, si no peligroso», denuncia el colectivo, que esta mañana ha convocado una asamblea para estudiar otras medidas de protesta.