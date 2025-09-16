El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El director del centro, César Menéndez, junto a la alcaldesa y la concejala de Cultura, se dirige al alumnado en la apertura del curso. PALOMA UCHA

Las obras de ampliación de la Escuela de Arte marcan el inicio del curso escolar

El director del centro afirma que comienzan este curso «casi con más ilusión que los anteriores» ante el inminente inicio de los trabajos

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:44

Aunque siempre hay cierta cautela al hablar de plazos y previsiones de obra pública, el hecho de que las obras de la segunda fase de ... la Escuela de Arte en el Polígono Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) hayan sido adjudicadas a principios de mes llevó ayer tanto al director de la Escuela de Arte del Principado (ESAPA) en Avilés, César Menéndez, como a la alcaldesa, Mariví Monteserín, a celebrar el «inminente inicio» de los trabajos de la anhelada ampliación que acerca en el calendario la unión de los estudiantes de Diseño de Producto, que se encuentran en el Palacio de Camposagrado, con sus compañeros de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que ya están allí.

