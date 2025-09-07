Adjudicada la segunda fase de la Escuela de Arte por 6,1 millones Es casi un millón menos del presupuesto inicial, algo que también sucedió con el CIFP de La Grandiella, contratado esta semana

La Consejería de Educación ha concluido en estos días los trámites para la adjudicación de sus dos grandes proyectos en Avilés. Tras la adjudicación del CIFP de La Grandiella, acaba de formalizar la adjudicación de las obras de la segunda fase de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (Esapa) a la unión temporal de empresas formada por Taller de Urbanismo e Ingeniería y Esfer Construcciones y Proyectos.

El importe final de adjudicación rebaja notablemente las previsiones iniciales de inversión, concretamente en casi un millón de euros, ya que se ha adjudicado en poco más de 6,1 millones cuando el precio establecido en la licitación superaba ligeramente los siete millones. Once empresas o UTE's habían presentado sus ofertas para hacerse con este contrato.

Como ya publicó este periódico, también en estos días la Consejería de Educación ha seguido el mismo trámite con el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de La Grandiella. En este caso las obras han sido adjudicadas a la unión temporal de empresas formada por Sardalla Española y Construcciones Serrot, y como sucede con la Escuela de Arte, el presupuesto final de obra es inferior al que se planteó en la licitación, quedándose en catorce millones, tres menos de lo previsto.

Inicio de las obras

Con estos dos trámites ya superados, ahora quedará la formalización de los contratos, que tendrán que esperar al menos quince días tras notificar a todas las empresas concurrentes la decisión. De no surgir problemas y que haya reclamaciones por parte de las mismas, las obras de ambos centros educativos podrían comenzar ya este otoño, como preveía la Consejería. Para ello, también ha formalizado ya la contratación de la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de ambas construcciones.