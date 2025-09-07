El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen virtual de cómo será la Escuela Superior de Arte una vez finalice la segunda fase. LVA

Adjudicada la segunda fase de la Escuela de Arte por 6,1 millones

Es casi un millón menos del presupuesto inicial, algo que también sucedió con el CIFP de La Grandiella, contratado esta semana

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

La Consejería de Educación ha concluido en estos días los trámites para la adjudicación de sus dos grandes proyectos en Avilés. Tras la adjudicación del CIFP de La Grandiella, acaba de formalizar la adjudicación de las obras de la segunda fase de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (Esapa) a la unión temporal de empresas formada por Taller de Urbanismo e Ingeniería y Esfer Construcciones y Proyectos.

El importe final de adjudicación rebaja notablemente las previsiones iniciales de inversión, concretamente en casi un millón de euros, ya que se ha adjudicado en poco más de 6,1 millones cuando el precio establecido en la licitación superaba ligeramente los siete millones. Once empresas o UTE's habían presentado sus ofertas para hacerse con este contrato.

Como ya publicó este periódico, también en estos días la Consejería de Educación ha seguido el mismo trámite con el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de La Grandiella. En este caso las obras han sido adjudicadas a la unión temporal de empresas formada por Sardalla Española y Construcciones Serrot, y como sucede con la Escuela de Arte, el presupuesto final de obra es inferior al que se planteó en la licitación, quedándose en catorce millones, tres menos de lo previsto.

Inicio de las obras

Con estos dos trámites ya superados, ahora quedará la formalización de los contratos, que tendrán que esperar al menos quince días tras notificar a todas las empresas concurrentes la decisión. De no surgir problemas y que haya reclamaciones por parte de las mismas, las obras de ambos centros educativos podrían comenzar ya este otoño, como preveía la Consejería. Para ello, también ha formalizado ya la contratación de la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de ambas construcciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  2. 2 Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada
  3. 3 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  4. 4 Envenenan en Arriondas a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»
  5. 5 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta
  6. 6 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  7. 7 Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Adjudicada la segunda fase de la Escuela de Arte por 6,1 millones

Adjudicada la segunda fase de la Escuela de Arte por 6,1 millones