El Espacio Portus de Avilés recibió 840 visitas gracias a los paseos en barco por la ría

El Espacio Portus de Avilés vuelve a consagrarse como emblema turístico y sigue creciendo. Este verano, por primera vez, el espacio situado en la ... zona de San Juan se convirtió en una de las paradas de los paseos en barco por la ría de Avilés lo que ha generado un incremento de 43% en el número de visitantes al lugar durante los meses de verano.

En total, lo paseos en barco contabilizaron 4.373 pasajeros de los cuales 3.533 realizaron la ruta normal mientras que 840 hicieron parada en el Espacio Portus. Las datos muestran así un incremento en el porcentaje de ocupación respecto al número total de plazas ofertadas del 18,88 % y un aprovechamiento por viaje superior al 45%.

A este éxito se añade ahora un nuevo atractivo, el mural 'Manos de Nieva, nudos y mar' que el artista corverano Poch ha realizado en uno de los garajes de la zona. «Valoré unas cuantas ideas y me quedé con el trabajo de las mujeres que tejían las redes. Llevo una temporada pintando unas cuantas cosas con un estilo diferente, con colores llamativos y me decidí por este», explicó ayer el artista en la presentación de la obra junto a miembros de la Asociación de Vecinos La Atalaya y a la concejala de Turismo, Raquel Ruiz.

La relación entre Poch y la asociación de vecinos se remonta a la hoguera de San Juan donde el artista pintó la lancha que se iba a quemar. Tras el éxito de aquel primer y efímero trabajo, desde la asociación «buscamos una pared donde hacer algo que quedase perenne».

Luis Sousa, presidente de la entidad vecinal espera que el mural sirva para atraer visitas a «una zona muy guapa que casi mucha gente ni la conoce». Aunque en los planes de futuro no se encuentra, por el momento, realizar nuevos murales en la zona, desde la asociación se abren a la posibilidad, así como a muchas otras actividades. «Somos una asociación muy pequeñita de gente sobre todo mayor. Estamos dinamizando la zona, hicimos una biblioteca, y vamos haciendo cositas para que estén entretenidos», señalan.

Raquel Ruiz, por su parte, puso en valor la zona a la que «poco a poco hemos ido trayendo nuevos recursos turísticos» que dan pie «a conocer nuestra historia y la del puerto a toda la ciudadanía».

El Espacio Portus registró además en 2024 un total de 4.080 visitas gracias al 'Centro de interpretación de los cañones submarinos de Avilés', que abrió sus puertas en 2023 gracias a una inversión de la Mancomunidad Turística Comarca de Avilés, dentro de su plan de sostenibilidad.