El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Poch junto a Raquel Ruiz y miembros de La Atalaya. L. L. P.

El Espacio Portus de Avilés recibió 840 visitas gracias a los paseos en barco por la ría

La zona suma un nuevo atractivo con el mural del artista corverano Poch, que se adentra de lleno en la historia de la zona de San Juan

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:55

Comenta

El Espacio Portus de Avilés vuelve a consagrarse como emblema turístico y sigue creciendo. Este verano, por primera vez, el espacio situado en la ... zona de San Juan se convirtió en una de las paradas de los paseos en barco por la ría de Avilés lo que ha generado un incremento de 43% en el número de visitantes al lugar durante los meses de verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  2. 2 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  3. 3 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  4. 4 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  5. 5 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  6. 6 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  7. 7 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  8. 8 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  9. 9 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  10. 10 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Espacio Portus de Avilés recibió 840 visitas gracias a los paseos en barco por la ría

El Espacio Portus de Avilés recibió 840 visitas gracias a los paseos en barco por la ría