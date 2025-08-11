El Festival Folclórico de Avilés traslada sus actuaciones a la Casa de la Cultura La organización, que presentará el programa el próximo lunes, aplaude que el certamen siga celebrándose

Tras el susto que llevaron a finales del año pasado, cuando la anterior concejala de Festejos les confirmó que no habría una nueva edición, la organización del Festival Folclórico Internacional de Música y Danza Popular de Avilés celebra que en apenas diez días el colorido y los sonidos de los diferentes grupos internacionales que cada año traen una pequeña muestra de su folclore a la cita avilesina vuelva a repetirse.

El próximo lunes día 18 presentarán en el Ayuntamiento el cartel y a las diferentes agrupaciones folclóricas participantes mientras estas van llegando a la ciudad, algo que está previsto que hagan entre el lunes 18 y el martes 19.

Programación

El programa no variará respecto a años anteriores, con la novedad del cambio de escenario: las actuaciones de viernes y sábado se trasladan del Centro Niemeyer al auditorio de la Casa de la Cultura. Este cambio lejos de disgustar a la organización, le agrada porque «lo que queremos es que el festival se siga celebrando».

Así, el miércoles 20 será la recepción municipal a los grupos folclóricos en el Consistorio, el izado de banderas de los países en la plaza de Domingo Álvarez Acebal y, seguidamente, la Misa de las Naciones en la Iglesia de Santo Tomás de Cantorbery.

El jueves las formaciones conquistarán a avilesinos y visitantes con sus bailes y atuendos en las diferentes actuaciones que realizarán en diversos puntos del centro de la ciudad y ya el viernes y el sábado, días 22 y 23, plasmarán su folclore en un formato más largo.

El Festival Folclórico Internacional de Música y Danza Popular cumplirá este año su 44 edición. Organizado por el grupo Sabugo, ¡Tente Firme!, el certamen ha acercado a lo largo de estas cuatro décadas el folclore de todos los rincones del mundo hasta Avilés. El año pasado llegaron desde Argentina, México, Georgia y Turquía.

En los pasacalles simplemente suelen bailar, pero en las actuaciones a puerta cerrada se explica el significado de cada baile y se contextualiza, de ahí que el público entienda mejor los atuendos y los pasos de cada muestra artística. Muchos años los países se repiten, más cuando un festival es tan longevo como este, pero las zonas de las que proceden los grupos son diferentes y así como el folclore y las tradiciones en Asturias, por ejemplo, no son las mismas que en Andalucía, lo mismo sucede con estas representaciones.

